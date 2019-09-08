韓粉擠爆湧蓮寺 廟副主委：韓國瑜一定當選

（中央社記者王鴻國新北8日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天下午到湧蓮寺參香，現場擠爆韓粉爆量高喊「凍蒜」，日前批韓遭開除黨籍的湧蓮寺主委陳宏昌未現身，由副主委林忠男接待並高喊「韓國瑜一定當選」。

湧蓮寺主委陳宏昌日前接待總統蔡英文參香時發言引爆批韓國瑜挺蔡英文的爭議，陳宏昌的黨籍也遭開除，因此，韓國瑜今天下午參拜蘆洲湧蓮寺時格外受關注。

韓國瑜參香時受到擠爆的韓粉包圍，現場「凍蒜」聲不斷，而廟方由副主委林忠男接待及陪同參拜，韓國瑜致詞表示，他從小就拜觀世音菩薩，今天到湧蓮寺拜觀音佛祖，寺廟前面左邊是「成功路」，往旁邊就是「得勝街」，這場選舉會又成功又得勝。

韓國瑜向林忠男表示，這地理位置非常好，成功又得勝；林忠男說「這屆韓國瑜一定當選」，獲得現場韓粉的高聲歡呼。

韓國瑜也表示，感謝他的立法院老同事陳宏昌，「我們拜菩薩心裡面充滿虔誠，我們參與政治活動也是一樣，只有一個神聖目標，希望人民安居樂業，人民日子可以過得好」，未來希望達到「台灣安全，人民有錢」的目標。

韓國瑜接著到大眾爺廟、保和宮參香後就到三重先嗇宮參香，而廟方主委正是國民黨新北市黨部主委李乾龍，同樣受到韓粉熱情歡迎，有男性韓粉高喊「韓國瑜我愛你」，讓禿頭的韓國瑜當場吐舌笑說「聽到頭髮都豎起來」，現場也笑聲不斷，而李乾龍則送上神明加持的筆並祝韓國瑜「一筆定江山」。

韓國瑜接受媒體聯訪時否認去湧蓮寺有特別目的，他表示，參拜湧蓮寺是要向觀世音菩薩祈禱國泰民安，沒有要踢館的意思，籲外界千萬不要想太多，應學習觀世音菩薩聞聲救苦、大慈大悲的精神。

有媒體詢及網路上有人質疑韓國瑜團隊在萬豪酒店住高價套房，以及今天在二重疏洪道的大型造勢活動損傷草皮等問題，韓國瑜都未回答，僅說由競辦回應。（編輯：李錫璋）1080908