施政滿意度不佳 北高：受選舉議題影響

（中央社記者王淑芬、蘇木春、梁珮綺10日綜合報導）天下雜誌發布縣市首長施政滿意度調查，六都的台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕和高雄市長韓國瑜分別為倒數前3名。高雄市府指出，韓國瑜個人受參選政治議題影響滿意度，不過在全國民眾票選最好首長排名第3。

高雄市府新聞局發新聞稿指出，政府施政具延續性，調查中經濟力、環境力、施政力、文教力、社福力等5力都是依據2018的數字統計。韓國瑜上任以來，積極招商引資、吸引觀光客，上半年住宿高雄的國內外旅客較去年成長21%，農漁產品外銷量超越去年全年，而今年1至8月已確認的重大民間投資金額新台幣1840億元，可望創造就業機會逾1萬5300個。

高雄市府說，天下雜誌民調也指出高雄市就業機會上半年提升至第10名，然而政績發酵需要時間，不夠令民眾滿意的部分，市府團隊未來也會持續努力。

台中市政府新聞局長吳皇昇表示，台中市的總排名跟去年一樣是六都第5，特別注意的是，台中的文教力排名是六都第2，表現亮眼，這對市府來說是很大的鼓勵，感謝市民朋友的肯定，市府團隊會做對的事情，對台中有利都會去執行。

吳皇昇說，市府團隊絕對虛心接受任何民意的檢驗和回饋，從中檢討及策勵自己，努力回應市民的需求，目前台中市許多建設和政策都在如火如荼地推動中，例如會展中心、台中巨蛋、綠美圖等建設都在開展，市府團隊會持續務實前進，和市民一起為台中的未來努力。

台北市政府發言人周台竹表示，近期議題多繞著統獨打轉，加上選舉年逼近，導致柯文哲一些小疏失會被放大多倍，排名自然有影響；而柯文哲在兩岸關係上採取溫和、務實路線，但常被質疑，所以民調也會往後滑落。

周台竹說，部分政策推動後需要一些時間肯定，但在初始會遭受到強烈反彈，柯文哲堅持走下去，也是影響的原因之一。

台北市政府副發言人戴于文也說，近期因選舉議題逐漸升溫，媒體對於市長動向多所關注，難免掩蓋市政成績的展現。

戴于文說，柯文哲平常心看待一切，也會將民調結果作為施政參考，持續專心市政，市府團隊則會虛心檢討，加強市政成果的展現，讓市民更有感

天下雜誌今天發布「2019年縣市首長施政滿意度調查」結果，由屏東縣長潘孟安奪冠，六都中的台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕和高雄市長韓國瑜分別為倒數前3名。（編輯：李亨山）1080910