柯文哲認來不及準備總統大選 挺郭且稱韓完了

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北11日電）是否參加2020總統選舉，台北市長柯文哲今天說，「來不及準備」，而自己是「比較支持」鴻海創辦人郭台銘，他並表示，高雄市長韓國瑜參選總統是「完了」。

對於柯文哲在天下雜誌2019縣市首長滿意度調查中排名倒數第三，柯文哲表示，台北市在客觀分數遙遙領先，主觀分數是市民對市長個人不滿，沒有辦法。

柯文哲下午赴台北市議會進行施政報告，民進黨市議員陳慈慧、洪健益、阮昭雄下午針對2020總統選舉、天下雜誌2019縣市首長滿意度調查質詢。

對於陳慈慧質疑台北市滿意度倒數第三，柯文哲說，2016年的滿意度調查也掉到第21名，是倒數第二名，「極端氣候在柯文哲身上看到最佳示範，暴漲與暴跌」，並指民調很奇怪，全國滿意度部分最高，實在愈來愈難解讀。

洪健益則先贈送柯文哲一盒月餅，內藏有一張寫著「敬陪末座，專心市政，回歸正道，市民之福」紙條，提醒柯文哲要回歸市政。

柯文哲則說，自己沒有敬陪末座，「最差的在選總統」，當場被洪健益吐槽「你要不要臉啊？這種話你都講得下去」。

柯文哲說，自己在全國的滿意度都很高，只有台北市部分很低。

被阮昭雄詢問滿意度不高原因時，柯文哲說，「是對市長個人不滿，客觀成績還是TOP」。

至於參選總統與否，柯文哲則重申自己「從頭到尾都沒說要選」、「我實在是很不想選」，並表示「來不及準備」，韓國瑜參選則是「完了」。

另外，面對洪健益質疑其主持台北市女性權益促進委員會、性別平等教育委員會次數太少時，柯文哲說，會盡量達成，甚至表示只有上述2個委員會較少出席，其他委員會都是100%。（編輯：張銘坤）1080911