外交部：索國若為利益外交轉向 非民主國家樂見

（中央社記者游凱翔台北12日電）針對索羅門群島對台關係的相關評論，外交部發言人歐江安今天表示，若索國少數政治人物基於個人或特定群體的利益做出外交轉向決定，不單不符合索國國家利益與全民福祉，也是所有堅持民主法治與人權價值等理念相信國家所不樂見。

澳洲媒體昨天報導，索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）7月接受澳洲國立大學（Australian National University）太平洋與中國問題專家史密斯（Graeme Smith）訪問表示，「台灣對我們毫無用處」，並暗指，對索羅門群島這個太平洋國家來說，中國會是更好的外交夥伴，因為中國可與澳洲抗衡。

外交部上午召開例行記者會，歐江安對此議題表示，蘇嘉瓦瑞的評論並未反應出目前台索關係的全貌，台灣駐索羅門大使館也持續與蘇嘉瓦瑞總理密切溝通中。

歐江安說，索國政府數月前已對外宣布，將整體對外關係進行全面檢討，其中包括與台灣維持邦誼事項，台灣鄭重呼籲索國政府，相關決策過程應完全公開透明，應確切反映包括索國基層民眾等各界的真實心聲。

歐江安指出，中華民國與索羅門群島自西元1983年建交以來，兩國合作交流緊密，台灣在索國國家發展上長期做出重要的貢獻，在索國2000年的動盪期間也不離不棄，而索國也在各種國際場合為台灣有力執言。

歐江安說，雙方建交36年以來，台索兩國互惠互利，合作密切。相信索國絕大多數民眾及政治人物均能認同，與台灣維持邦誼才是最符合索國及區域各國長期利益的正確決定。

歐江安最後表示，如果索國少數政治人物基於個人或特定群體的利益而作出外交轉向的決定，不但不符合索羅門群島整體的國家利益與全民福祉，也相信此決定不只是台灣，也是所有堅持民主法治與人權價值等理念相近國家所不樂見。（編輯：黃國倫）1080912