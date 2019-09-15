李俊俋：中共代理人修法 立法範圍界定還在討論

（中央社記者陳俊華台北15日電）立法院將開議，因會期時間較短，民進黨團書記長李俊俋今天說，盼先處理總預算案、軍購特別預算案及審計長人事同意權案；中共代理人修法，因黨團內對立法範圍、界定還在討論，「不代表打假球」。

立法院第九屆第八會期17日即將開議，因為是這屆立委最後一個會期，明年初立委將改選，會期預計開到12月，時間相當緊迫；也因此，行政院僅希望總預算案、F-16V戰機軍購案與廢除印花稅這3案，能列入本會期優先法案，儘速通過。

李俊俋表示，因會期時間有限，要先把法定該做的做完，包括審計長人事同意權案、總預算案、F16-V特別預算條例與特別預算等，先從沒有爭議的開始處理，不代表不討論代理人法，更不代表打假球。

李俊俋說，近日有人談到民進黨內部在阻礙外國代理人法案的立法，對於抗中保台是打假球。他說，民進黨內部沒有人「阻礙」這項立法，只是草案內容民進黨內部意見對於立法的範圍與界定，還在討論中，所以對外還沒有統一的版本出現。

李俊俋表示，新會期主要是審查行政院的總預算案，也是這會期最重要的任務；對於代理人法，目前各政黨也有很多不同看法，如果列為最優先法案，一討論下去，勢必造成國民黨全面杯葛，總預算案、人事同意權等必須在法定期限內完成的議案，恐將受到影響。

人事同意權案部分，則包括審計長、中選會委員、國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員、促轉會正副主任委員等人事同意權案，其中較為急迫的是審計長人事同意權案，因審計部審計長林慶隆任期將於民國108年10月1日屆滿，民進黨團力拚在9月底前通過審計長人事同意權案。（編輯：蘇志宗）1080915