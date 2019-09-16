香港民權抗爭控冒名募款 台灣基進：未取一分一毛

（中央社記者王淑芬高雄16日電）台灣基進15日深夜發布新聞稿指出，多年來透過各種管道無償支援香港抗爭者且「從未拿取一分一毛」，對於遭控「冒名募款」感到驚訝與遺憾，台灣基進從未也無意獲得一毫一分。

香港反送中組織「香港民權抗爭」15日在臉書發文指出該組織沒有募款，但相關澄清文章卻被刪除，經查證是一名台灣基進的李姓成員所為。

香港民權抗爭還說，經與基進黨聯絡人溝通過後，他們承認未經香港民權抗爭的同意下，聽由一名不明人士、與民權抗爭無關的「朋友」，擅自利用組織以及支援義士的名義進行籌款等。

香港民權抗爭不滿交涉過程中基進黨沒有交代清楚，基進黨及該名朋友仍然沒有刪去有關籌款渠道（包括TG頻道和籌款網頁），也沒交出已接收捐款的帳目紀錄，至今仍沒有正面處理問題等；香港民權抗爭對這次風波表示極度遺撼，將與台灣基進從此分道揚鑣，不再和基進黨有任何合作關係。

被香港民權抗爭指控冒用名義公開募款，台灣基進深夜發布新聞稿指出，多年來透過各種管道無償支援香港抗爭者「從未拿取一分一毛」，被指「冒名募款」感到驚訝與遺憾，並強調台灣基進從未也無意利用此事件獲得一毫一分。

台灣基進表示，協會成立之初是為協助港人在台自助與自我組織計畫，期許台灣能成為香港的「大後方」，如同當年台灣獨立運動在美日台灣人的協助下，香火得以延續。

反送中事件增溫，很多港人求助，礙於政黨營運已無多餘經費，無法負擔求助者的短期房租與生活費，在與香港抗爭義士討論過程，遂有「協會募款、支應香港」的提議被拋出。

被指「收受國難財」、「拿善款」等，台灣基進說，在與香港社運參與人當面溝通時，有強調款項將全數作為香港救援時使用，也會要求標明收支出納等。

台灣基進不知何以招致此事件；過去不曾介入香港抗爭組織間與組織內部的運作，僅盡力善待來台的各方香港抗爭者，努力落實「在台救援港人」的工作。

台灣基進還指出，對於整起事件造成社會紛擾感到十分遺憾，未來仍將持續關注香港。（編輯：陳彥鈞）1080916