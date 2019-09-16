中國威脅利誘索國與台斷交 蘇嘉全：遺憾憤怒

（中央社記者王揚宇台北16日電）索羅門群島內閣會議決定中斷與台灣的外交關係，與中國建交。立法院長蘇嘉全今天表示，中國威脅利誘索羅門群島與台灣斷交，令人感到遺憾與憤怒，台灣會挺直腰，絕不屈服。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國建交。外交部長吳釗燮晚間臨時召開國際記者會表示，索國政府內閣決定與中華人民共和國建立外交關係，中華民國對此至感遺憾，強力譴責，並終止與索國的外交關係。

蘇嘉全透過新聞稿表示，台索邦誼超過30年，長期以來台灣貢獻所長，舉凡經貿發展、醫療衛生、農業技術革新等，致力於增進索國人民的福祉，奠定索國永續發展的基礎。

蘇嘉全表示，雖然索羅門政府做出令人遺憾的決定，但要善意提醒，從過去的案例來看，中國為特定政治目的所做出的諸多承諾，經常沒有兌現，而在豐厚條件的糖衣底下，往往是嚴重影響國家長遠發展的致命毒藥。

面對中國持續以惡意粗暴手段，破壞台灣邦交關係，打壓台灣外交空間的行為，蘇嘉全強調，中國的作為不僅再度展現對台灣的強烈敵意與威脅，更印證台灣人民終須團結一心，強化自身國力，才能夠面對外界的威脅與挑戰。

蘇嘉全指出，台灣一定會挺直腰幹，絕對不妥協或屈服，並且繼續堅持自由、民主與人權的價值，屹立在國際社會。（編輯：張均懋）1080916