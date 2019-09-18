929撐港反極權台港大遊行 北市議員聲援

（中央社記者劉建邦台北18日電）香港「反送中」延燒，台灣民間團體29日將辦「929台港大遊行：撐港．反極權」行動。多名台北市議員及時代力量立委參選人陳雨凡今天開記者會，呼籲台灣民眾共同響應活動。

台灣青年民主協會、香港邊城青年、台灣學生聯合會等多個民間團體9月29日將在立法院旁濟南路舉辦「929台港大遊行：撐港．反極權」行動。

聲援929台港大遊行活動的有時代力量台北市議員黃郁芬、林亮君、林穎孟，社會民主黨議員苗博雅、無黨籍議員邱威傑及陳雨凡今天在香港經濟貿易文化辦事處前召開記者會。

他們除喊出「港台民主、一起守護」口號，聲援929台港大遊行活動外，並在「五大訴求，缺一不可」、拒絕「一中和平協議」、「港台同學，齊上齊落」、「庇護機制，刻不容緩」的字版上簽名表達支持。

陳雨凡說，多個台灣民團9月29日將在台舉辦聲援香港活動，台灣對香港聲援很重要，因台、港政府都要面對中國進逼，聲援活動是台灣人展現捍衛民主、自由、法治的決心。

林亮君表示，民團29日辦聲援香港活動，因10月1日就是中國國慶，中共會在國慶前如何處理香港反送中活動，值得觀察，因此台灣對香港聲援更是重要。

黃郁芬說，香港民眾沒有預料「反送中」活動會延續至今，呼籲台灣民眾在9月29日活動時站出來力挺香港，台灣民眾聲援跟其他國家聲援香港的意義不同，台灣一直以來面對中國打壓，台灣民眾站出來聲援香港的意義彌足珍貴。

邱威傑表示，聲援香港卻被某些政治人物扯到觸犯國安法，他感到遺憾，台灣是民主、自由的社會，支持其他地區民眾追求民主、自由，這樣態度是不會改變。

民團舉辦的「929台港大遊行：撐港．反極權」行動，29日下午3時將在立法院旁濟南路集合，預計行經台北車站、西門町等地，再返回濟南路舉辦晚會。（編輯：李亨山）1080918