蔡總統：台灣受中國打壓 仍不屈不撓貢獻國際

（中央社記者游凱翔台北19日電）總統蔡英文今天接見英國國會議員，蔡總統指出，台灣跟英國同樣努力捍衛自由民主價值，台灣即使面對中國強力打壓，但從來沒有放棄參與國際事務，仍不屈不撓與理念相同國家合作，對國際社會做出貢獻。

蔡總統上午在總統府接見「2019年英國國會議員訪台團」，成員包括英國國會上議院副議長暨「台英國會小組」共同主席羅根勳爵（Lord Rogan）、上議院瑞芙女爵（Baroness Redfern）、李納德勳爵夫婦（Lord Rennard & Lady Rennard）及絲考特女爵（Baroness Scott of Bybrook）等人。

蔡總統致詞表示，近年來台灣、英國高層互訪頻繁，各項合作關係密切，雙方已建立次長級的經貿諮商，例如再生能源論壇、鐵道工業論壇、智慧城市論壇都有固定對話的機制，期盼雙方在各領域深化合作關係。

蔡總統說，相信透過洽簽自由貿易協定或雙邊貿易協定，可以讓台灣、英國建立更緊密的經貿投資關係，希望英國議員給予支持。

蔡總統也表示，台灣跟英國同樣努力捍衛自由民主價值，都是國際社會中不可或缺的夥伴，台灣即使面對中國強力打壓，但從來沒有放棄參與國際事務，不屈不撓跟英國等其他理念相同國家合作，對國際社會做出貢獻。

蔡總統最後表示，再次感謝台英國會小組長期支持台灣的國際參與，並利用此機會共同尋求雙方合作的契機。（編輯：楊凱翔）1080919