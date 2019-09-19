反境外勢力滲透 台灣基進與綠委擬合推專法

（中央社記者王揚宇台北19日電）台灣基進今天與綠委尤美女公布「境外勢力影響透明法」草案。台灣基進中常委何澄輝說，這部法案可以在前端要求外國代理人進行資訊揭露與透明化等，若配合國安相關法律，將能達到事前預防、事後懲處的效果。

台灣基進與民進黨立委尤美女等人今天在立法院召開記者會，公布合作起草的「境外勢力影響透明法」草案。

何澄輝說，「境外勢力影響透明法」草案有3大特點，包括符合公平原則，將來自境外勢力的干預一視同仁，而不針對中國代理人，避免中國透過第三國做跳板進行滲透；此外，法案內容也清楚定義代理關係與登記程序，也強調代理人的資訊揭露義務，杜絕境外勢力代理人隱蔽或造假。

何澄輝強調，對於外界質疑這恐侵害台商或言論自由，這純屬不必要的臆測，因為在草案中，白紙黑字排除商業行為，因此台商、台幹在中國經商就業，若無任何實際影響台灣政治的行為，就不在規範範圍。

根據草案條文，主管機關法務部若認為在國境內活動的自然人、法人、非法人團體與境外勢力有代理關係，且意圖影響選舉、公投、政策形成與廢止、政黨運作、通訊傳播等活動，應命其登記為「境外勢力代理人」，此外當事人也能自願申請登記。

草案明定，當事人須在接獲法務部通知次日起14天內完成登記，登記效力為3年，法務部應將其刊載於公報並公布在網站上，若未在期限內完成登記，或是經法務部要求補正仍不補正，又或是無正當理由規避、妨礙或拒絕調查且勸導無效，都將處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

關於刑事罰部分，若提供不實資料等且足以損害公眾或他人，或是向調查人員做出虛偽陳述，都可處3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。若是未依法登記且被裁罰3次，經受理申報機關通知而仍不登記、申報或補正者，可處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以上200萬元以下罰金。（編輯：林興盟）1080919