兩友邦未致函聯合國 外交部：相信會有挺台動作

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）聯合國大會17日開議，至今已有11個友邦聯合致函聯合國秘書長，另有2友邦個別致函，尼加拉瓜、瓜地馬拉則尚未有動作。外交部今天說，相信尼、瓜兩國後續會以適當方式表達對台支持。

第74屆聯合國大會17日在紐約聯合國總部開議，24日至30日舉行總辯論。外交部昨天表示，貝里斯、史瓦帝尼、海地、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福、吐瓦魯等11個友邦已聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。宏都拉斯、巴拉圭則個別致函古特瑞斯，表達對台灣參與聯合國的強力支持。

外交部指出，貝里斯、史瓦帝尼、海地、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、聖露西亞、聖克里斯多福、吐瓦魯、教廷等11位友邦代表在聯合國大會開議首日聯合向聯合國秘書長辦公室遞交上述聯名信函，說明台灣今年聯合國案推案3項主要訴求，呼籲聯合國儘速以適當方式接納台灣的參與，並更正聯合國不合理排除台灣的作法。

台灣16個友邦中，尼加拉瓜、瓜地馬拉尚未有動作，表達對台灣今年推案的支持。外交部國際組織司司長陳龍錦今天在外交部例行新聞說明會回應記者詢問時表示，友邦對推案的支持，除了致函，還包括在會中的發言；相信尼加拉瓜、瓜地馬拉後續會以適當方式表達對台灣推案的支持。

至於聖文森參與聯名函，但未與其他友邦一同遞函，他解釋，由於會晤的時間是前一天才確認，大部分的友邦都是臨時配合調整行程，聖文森是因為實在無法更動既有行程，所以未能一同遞函，但對台灣的支持是明確的。

此外，陳龍錦表示，駐紐約辦事處在聯大會議期間也將配合聯大總辯論的主題，舉辦系列活動，包括氣候變遷、全民健康覆蓋、永續發展目標、青年國際參與等活動，以及落實永續發展目標創新方案青年對話論壇等。

他說，行政院政務委員唐鳳、環保署與健保署官員將代表政府到紐約，出席國際研討會、講座、論壇等活動，增進國際社會對台灣協助達成聯合國永續發展目標的了解。

另外，3年一度的國際民航組織（ICAO）大會將於9月24日至10月4日在加拿大蒙特婁總部舉行。陳龍錦說，台灣至今尚未收到邀請函，對此感到「非常遺憾」，並再次呼籲ICAO基於專業考量，正面考量台灣希望與會的要求。

不論台灣是否受邀，民航局都將組團到蒙特婁宣達台灣參與ICAO的決心，他說，依規劃，若台灣未受邀，將由民航局副局長率團前往宣達。至於雙邊會談的部分，他表示，目前還在安排中。（編輯：楊玫寧）1080919