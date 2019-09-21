首架新式高教機24日出廠典禮 蔡總統將出席

（中央社記者游凱翔台北21日電）總統蔡英文上任後推動國機國造，由漢翔公司研製的首架新式高教機將在24日於台中漢翔公司舉辦出廠典禮，蔡總統預計親自出席。

蔡總統上任後大力推動國防自主，國艦國造、國機國造、潛艦國造更是重點項目。蔡總統去年6月1日至漢翔公司主持新式高級教練機（AJT）組裝開架典禮時指出，高教機計畫代表台灣走向國防自主的過程，強化國防戰力，確保國家安全。

軍方指出，新式高教機研製從民國106年2月展開後，預計明年6月進行首飛，並在115年完成66架高教機產製，目前組裝進度均正常，預計24日將在台中漢翔公司舉辦首架新式高教機出廠典禮，蔡總統預計親自出席。

台北國防工業展上月在台北世貿中心一館登場時，國防館便展出新式高教機的模型，但當時國家中山科學研究院航空研究所所長齊立平表示，展出的模型是「裸機」，而非最新塗裝。

現場解說人員也提到，包括塗裝及是否命名為「勇鷹」，將同步在出廠典禮時對外正式公布，並指出新式高教機當時有多種構型的考量，但最後以國造IDF經國號戰鬥機作為研發，主要考量是能避免後續消失性商源的問題，有利後勤維修保養。（編輯：楊玫寧）1080921