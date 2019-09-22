高市府遭質疑不支持返校 陳其邁：電影沒有藍綠

（中央社記者陳朝福高雄22日電）前高雄市文化局長尹立發文質疑高雄市政府文化局不支持國片「返校」。陳其邁今天接受媒體訪問時表示，電影沒有藍綠，很難理解現在的高市府對電影政策與前朝會讓人覺得差很多。

經濟部「輔導機車行升級轉型說明會」高雄場今天上午舉行，陳其邁應邀出席，會前接受媒體聯訪談到尹立認為高市府對於國片返校不支持，做了以上表示。

陳其邁指出，這個在於主政者怎麼看待國產電影，或是如何看待文化，假如認為沒有必要，電影產業對高雄沒有需要，對城市行銷也沒有需要，自然而然就會反應在政策上。

陳其邁也說，「返校」是一部非常好看的電影，不僅有很驚悚劇情，也在敘述大時代故事，包括白色恐怖對許多人造成的陰影，對於促進轉型正義、撫慰過去白色恐怖心靈，以及讓下一代年輕人能更瞭解大時代變動過程中，台灣所發生的事情，會有正面及正確的瞭解。

陳其邁表示，也許這個故事講到過去國民黨威權統治及白色恐怖所犯下的錯誤，但電影本來就沒有藍綠，也不分顏色，單純藉由歷史時代的故事來敘述當時所造成的時代悲劇，很難理解為什麼現在的高雄市政府對於電影的政策與前朝會讓人覺得差很多。

尹立昨天在臉書貼文指出，「返校」是由「高雄人」參與投資，以往高市府投資後會協助行銷等，但這次市府毫無行動，「高雄人」神隱了，「原來是上面交代不宜支持」。

對此，高雄市文化局則發表聲明表示，對於「高雄人」投資影片均會全力支持，請勿憑個人想像，捏造事實，更不要傷害競競業業的市府同仁。對於「返校」的協助，除投資拍攝外，勘景、協拍及後續行銷宣傳都全力支持協助，「絕無所謂上級指示不支持的狀況」。（編輯：張芷瑄）1080922