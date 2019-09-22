民眾黨首波立委提名 朝野立委：理念不清楚

（中央社記者劉冠廷台北22日電）台灣民眾黨今天公布首波立委提名名單，民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，重點不是提名誰，而是代表的理念，今天顯然都沒聽到；國民黨團總召曾銘宗也說，缺乏知名度，理念也不清楚。

民眾黨今天上午在台大醫院國際會議中心召開立法委員提名記者會，公布首波立委提名名單共8人，遍及台北市、新北市、苗栗縣、台中市與高雄市，目標是三黨不過半，進軍國會制衡藍綠。

李俊俋下午在接受中央社記者訪問時指出，重要的不是提出誰來參選，而是代表的理念與主張是什麼，今天顯然都沒有聽到這些；他認為，民眾黨今天提出了8個區域立委人選，所代表的主張是什麼，特別是這是一個新的政黨，與傳統藍綠有什麼不一樣，不是一天到晚只罵垃圾不分藍綠，這不會有說服力的。

李俊俋強調，不只是名單有無亮點，或是大家所關切的話題，更重要的是代表的理念到底是什麼，這才是參加選舉的主要目的，如果參選的主要目的只是要拉下民進黨，他認為很難能獲得認同。

李俊俋也說，民眾黨是一個第三勢力的政黨，今天向外界介紹立委參選人，結果好像大家都沒什麼印象，不但對人沒有印象，所談的內容也沒印象，這會是很優秀的候選人嗎。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則說，台灣的立委選舉制度，實務上是不利於小黨的發展。民眾黨這次提名的參選人，雖然年紀相對年輕，但缺乏知名度，理念也不清楚，這對民眾黨未來的發展，必須進一步觀察。

曾銘宗表示，從這次民眾黨提名的區域立委名單，未來在不分區立委的名單方面，是不是能提出更亮眼的名單，大家拭目以待，而他認為，恐怕很困難；若名單不亮眼，光靠柯文哲的魅力與光環，也難以反映在得票數上。（編輯：趙蔚蘭）1080922