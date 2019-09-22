勇鷹高教機音同擁英惹議 空軍：命名無政治考量

（中央社記者王承中台北22日電）有媒體報導稱勇鷹高教機音同「擁英」，引人聯想空軍擁護總統蔡英文競選連任。空軍司令部今天表示，媒體報導內容欠缺公允，高教機命名以彰顯空軍忠勇軍風與優異戰技作為評選重點，並無任何政治考量。

蔡總統上任後推動國機國造，由漢翔公司研製的首架新式高教機將在24日於台中漢翔公司舉辦出廠典禮，蔡總統預計親自出席。根據聯合報今天的報導指出，蔡總統24日參加典禮將親自命名為勇鷹。由於音同「擁英」，引人聯想空軍擁護蔡總統競選連任，在大選前，尤其敏感。

對此，空軍司令部今天發布聲明表示，媒體報導內容欠缺公允。本案在今年2月即已完成評選，透過委員的討論以及網路票選，全程處理均尊重公開意見，達成共同結論，以能彰顯空軍忠勇軍風與優異戰技作為命名評選的重點，並無任何政治考量。

空軍指出，新式高級教練機訂於24日出廠，空軍為落實全民國防教育與擴大民眾參與國防事務，於107年11月27日國防部例行記者會中，已公開說明網路票選活動相關規劃，並於「空軍司令部臉書粉絲專頁」公布活動計畫及邀請民眾熱情踴躍投稿。

空軍表示，網路命名徵集活動共計徵集3576則命名，經空軍組成部內評選會，並邀請各大報社、軍事雜誌社、軍史專家、軍聞社及青年日報社等組成部外評審會，分兩階段評選出10則命名，自今年1月2日起至2月1日截止，公布於網路由全國民眾公開投票。

空軍指出，高教機命名活動採「網路投稿、網路票選、全民參與、程序公開」等方式進行，籲請民眾持續支持國機國造政策，以達成國防自主之目標。（編輯：趙蔚蘭）1080922