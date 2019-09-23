業者籲降機車貨物稅 財政部：減徵幅度已過半

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）對業者建議逐步調降或取消機車貨物稅，財政部長蘇建榮今天回應，現行中古機車汰舊換新減稅優惠，減徵幅度已達機車貨物稅的一半，稅率若要檢討，須待未來與能源稅一起考量。

財政部長蘇建榮今天受邀列席立法財政委員會，就「108年7月總統專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為」進行專題報告並備詢。

媒體於會中間休息時間訪問時詢問，行政院擬推出環保機車汰舊換新貨物稅減稅優惠，盼業者配合降價，但業界似乎意願不高，反而希望能進一步調降或取消現行17%機車貨物稅。

蘇建榮說，現行貨物稅條例中，已有「中古機車汰舊換新減稅優惠」（限150cc以下），出口或報廢登記滿1年且出廠4年以上舊機車，並購買新車，可享4000元貨物稅減徵優惠，換算減徵幅度達機車貨物稅的一半；優惠目前仍在進行中，至2021年1月7日截止。

財政部賦稅署補充，以125cc機車為例，完稅價格約3萬元，乘以機車貨物稅稅率17%，稅負約5100元，適用中古機車汰舊換新減徵4000元優惠後，減徵比例超過一半；且據統計，目前125cc以下機車（含100cc、90cc等）占整體機車比重高達88%，絕大多數機車都符合優惠範圍。

至於稅率是否有調降空間，蘇建榮指出，貨物稅稅率的調整，未來必須要跟能源稅的開徵一併作考量，不能只就單項做檢討；不過，根據目前行政院的政策方向，仍會推出環保機車汰舊換新貨物稅減徵優惠，汰換舊機車並購買125cc以下、符合六期環保機車排放標準新車可減稅。

至於環保機車減徵優惠會在現行「中古機車汰舊換新減稅優惠」落日後推出，還是另外修法並行。蘇建榮回應，目前政策細節尚未拍板。（編輯：楊凱翔）1080923