審計長任期將屆 林慶隆感言：無愧職務盡心盡力

任期將屆的審計部審計長林慶隆24日在立法院表示，擔任兩任審計長期間皆無愧於職務，非常盡心盡力，審計長不是哪個黨的審計長，而是朝野各黨派都接受的審計長。中央社記者張皓安攝 108年9月24日

（中央社記者范正祥台北24日電）任期將屆的審計部審計長林慶隆今天在立法院分享感言表示，擔任兩任審計長、時間將近12年，無愧於職務，非常盡心盡力，審計長不是哪個黨的審計長，而是朝野各黨派都接受的審計長。

林慶隆任期民國108年10月1日屆滿，總統蔡英文8月26日提名現任行政院主計總處政務副主計長陳瑞敏為審計部審計長，咨請立法院行使同意權。立法院各黨團協商同意定於9月26日召開全院委員會審查，並將於27日院會下午進行投票表決。

立法院院會今天下午邀請林慶隆列席報告107年度中央政府總決算審核報告及其他特別決算審核報告等案審核經過。

親民黨立委周陳秀霞詢答時，請林慶隆分享擔任兩任審計長、任期將屆的感言。

林慶隆表示，感謝立法院分別在民國96年和102年行使審計長被提名人同意權時，給予他高度支持，無形中也凸顯審計長的獨立性，並相對給予審計部工作更多的鞭策，「審計長不是哪一個黨的審計長，而是朝野各黨派都接受的審計長」。

他說，擔任兩任審計長，念茲在茲的就是不要辜負憲法賦予審計長的獨立性與專業。在立法院信任與支持之下，過去近12年審計部下了很大功夫，特別是隨著時代轉變，審計機關轉型，包括推動審計部組織法，審計定位與職權跟上時代潮流。

林慶隆指出，早期審計機關不被各機關歡迎，慢慢隨著政府體制越來越健全，審計機關與政府一體，幫政府找出沒有注意到的問題，讓政府做的更好、更有效率。

對於立法院即將行使新任審計長同意權，林慶隆表示，肯定被提名人陳瑞敏的專業、經歷及理念，樂見帶領審計部繼續做好審計工作。

另外，民進黨立委李麗芬詢答時，也肯定林慶隆擔任兩任審計長對國家的貢獻。

國民黨立委曾銘宗詢答時，請林慶隆分享「任內最自豪的3件事情」。林慶隆指出，審計部與國際接軌，「現在的審計部與12年前的審計部已經有很大的不同」；審計部獨立、公正、客觀，得到立法院的大力支持，「在第二任行使同意權時，109位立委投票，我是得到109票」；業務面有效執行，改變公務文化。（編輯：林興盟）1080924