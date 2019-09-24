國慶煙火在屏東 首度邀交響樂團伴奏

（中央社記者王承中台北24日電）內政部次長、國慶籌備委員會秘書長陳宗彥今天表示，今年特別為前來參與國慶大會的來賓準備一萬份、市價超過新台幣500元的禮賓袋，國慶煙火的伴奏也首度邀請國立台灣交響樂團現場演奏。

雙十國慶即將到來，國慶籌備會日前在臉書首度公布108年國慶動態logo，說明國慶主視覺「攜手世界台灣耀飛」的設計理念，如箭頭般往右上前進的雙十符號，象徵台灣不停追求進步。

陳宗彥下午在內政部舉行記者會，介紹今年國慶大會的禮賓袋。陳宗彥表示，今年特別為前來參與國慶大會的來賓準備有國慶主視覺的紳士帽、手持電風扇、國慶主視覺徽章、一瓶市價高達80元的海洋深層水等禮物的禮賓袋，市價超過500元，限量一萬份。

陳宗彥表示，過往國慶主視覺都會與國旗一起搭配，今年禮賓袋的外側也印有國旗的圖案，除呈現歡慶國慶的味道，也希望營造出前來參與國慶大會的來賓，每人都手持一面小國旗的感覺。

針對國慶煙火的部分，今年國慶煙火將在高屏溪屏東河濱公園施放，計劃施放1萬6000發以上的煙火彈，時間長達42分鐘，其中煙火最高超過200公尺，面寬達400公尺，十分壯觀。

陳宗彥透露，與往年不同的是，再配合國慶煙火施放的音樂，將首度邀請國立台灣交響樂團現場演奏。

陳宗彥表示，今天晚上在屏東將會先試放3分鐘的國慶煙火，明天將在桃園舉辦國慶晚會記者會，10月3日在屏東召開國慶煙火記者會，10月5日在立法院召開國慶大會記者會，說明全部的活動流程，並於10月8日下午進行預演。（編輯：趙蔚蘭）1080924