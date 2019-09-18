國慶焰火估10萬人觀賞 屏縣府出動300接駁車

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）2019國慶焰火在屏東舉行，屏東縣政府今天表示，預估會有10萬人以上觀賞，10月10日下午2時起交通管制，縣府將出動300輛接駁車載民眾到施放焰火的高屏大橋河濱公園。

縣府交通旅遊處長黃國維表示，有2019台灣燈會的接駁服務經驗，國慶焰火比照燈會接駁模式，縣府規劃的停車場約可容納4500輛小客車、2萬5000輛機車。

黃國維表示，國慶焰火的大眾運輸接駁點位於台鐵屏東車站，六塊厝車站不提供接駁服務，河濱公園管制時間當天中午12時起，下午2時起周邊道路陸續交通管制，接駁時間下午2時30分啟動，接駁車每10至15分鐘一班，滿載就發車。

針對開車族或機車族規劃有6處停車場及南（近河濱公園出入口）、北（近舊鐵橋）2大轉運站。

河濱公園轉運站（南站）的接駁路線包括大武營區停車場（P1）、大慶工業區停車場（P3）、屏東加工出口區停車場（P4）及復康巴士、遊覽車上下車處；大武營區設有無障礙汽機車停車格及接駁服務。

舊鐵橋（北站）的轉運接駁路線包括台鐵屏東站、大同高中（P2）、機場北路停車場（勝利路-大同路）及堤防路停車場（南機場側門-台3）。

黃國維表示，民眾在轉運站會拿到與轉運站空飄汽球一樣顏色的貼紙，停車場拿到的貼紙還會有停車編號，民眾只要記得哪裡下車就從哪裡上車，回程不怕上錯車。

詳細訊息可上縣府交通旅遊處官網查詢交通懶人包。（編輯：管中維）1080918