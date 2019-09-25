師鐸獎表揚 蔡總統：教育成功與否關鍵就是老師

（中央社記者許秩維台北25日電）教育部今天舉行師鐸獎表揚大會，總統蔡英文表示，教育是偉大的事業，教育成功與否關鍵就在老師身上，期許獲獎教師持續精進，以熱情奉獻教育。

教育部今天舉行108年師鐸獎、教育奉獻獎、資深優良教師表揚大會，有72名教師榮獲師鐸獎、20名教師獲教育奉獻獎，以及218名服務滿40年的資深優良教師，蔡總統到場向獲獎教師祝賀。

蔡總統致詞時表示，每年教師節，除了很榮幸可以和全國最傑出的老師見面，每每翻閱得獎資料，或在報章雜誌上看到師鐸獎得主感人故事，都讓人更覺得教育是偉大的事業。

蔡總統分享多名獲獎教師的事蹟，例如新北市三峽區插角國小附幼老師邱琍貞，把需要協助的孩子當做自己的孩子，親自接送陪伴，最後讓孩子脫離特殊學生身分，當媒體捕捉到邱老師泛著淚光的表情，沒有比那樣更動人的畫面；彰化高中老師呂興忠則對本土文學和台灣歷史有熱情使命，啟發學生對這塊土地充滿感情。

蔡總統指出，從自己的求學和教學經驗中，充分感受到有一個願意陪伴、耐心指導的老師，是多麼值得珍惜的一件事；教育是偉大的事業，但教育成功與否關鍵就在老師身上。

十二年國教新課綱今年8月正式上路，蔡總統表示，相信許多老師已全力準備，要帶給學生更多元具啟發性的教學內容，她代表國家謝謝各位教師的辛苦及努力，除了恭喜獲獎者，也希望今天的榮耀成為大家教學生涯的重要里程碑，未來持續精進，以熱情奉獻教育。（編輯：管中維）1080925