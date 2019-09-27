蔡總統28日出席民進黨全代會 陳水扁參加黨慶

（中央社記者溫貴香台北27日電）民進黨全代會暨黨慶活動明天登場，總統蔡英文將出席上午全代會幫33歲的民進黨切蛋糕，前總統陳水扁則出席下午黨慶；前行政院長賴清德則因時間不方便出席。

928是民主進步黨創黨33週年，除了將回到創黨地點圓山大飯店舉辦全國黨代表大會外，民進黨副秘書長林飛帆下午率領台北市、新北市立委艱困選區參選人吳怡儂、張銘祐、賴品妤、蔡沐霖、謝佩芬、莊競程、李問等人召開記者會宣布，明天下午2時至8時在中央黨部前的北平東路封街舉辦黨慶，開放民眾入場。

民進黨今年黨慶主題為「台灣派對」，活動以台灣在地精神策劃，集結音樂表演、展覽、市集、論壇等活動，希望邀請所有熱愛台灣這片土地的民眾共同參與。英文為Party in Taiwan，則有台灣政黨與派對的雙關意義。

林飛帆表示，對台灣人民而言，33年的政黨有一定年紀，今年很多年輕的立委參選人願意在黨最艱困的時候跳進來一起奮鬥，33歲一個政黨從草創到茁壯成一個青年，需要年輕世代一棒一棒傳承。

林飛帆秀出身上穿著的綠色飛行夾克，他說，穿上這件外套有一種黨主席卓榮泰上身的感覺，一棒一棒傳承是這次台灣派對的精神，還有另外一個意思「台灣派、對」，這次邀請資深老黨員、創黨前輩回來參加全代會與黨慶，展現新舊世代爭取與捍衛民主、鞏固台灣主權這條路上一起攜手前進。

記者會結束後，被詢及前總統陳水扁是否出席黨慶派對活動，林飛帆表示，目前得到的訊息是陳水扁會到黨慶現場、逛逛攤位、看看老朋友，今天才獲悉陳水扁將出席黨慶活動，相關的接待，將作後續的安排。

林飛帆說明，蔡總統將出席上午全代會，全代會上有一個幫民進黨慶生的橋段，因總統有既定的行程規劃可能無法到北平東路出席黨慶活動，將參加圓山飯店全代會現場幫33歲民進黨切蛋糕慶生的儀式。

記者追問總統是否不想與陳水扁同台，林飛帆表示，過度解讀，並非如此，總統的行程已經敲定，全代會上也特別安排民進黨慶生的活動，在北平東路黨慶現場是一個軟性活動，不論過去是否支持民進黨，是黨員或不是黨員，都歡迎大家一起參與。

被詢及928活動賴清德是否出席，林飛帆表示，目前從媒體得知賴清德不出席，卓榮泰與黨秘書長羅文嘉都親自邀請賴清德出席，目前黨的態度還一樣，希望賴清德能夠到全代會，賴清德表達時間上不方便出席，會進行後續了解，但仍誠摯邀請賴清德參加。

記者追問賴清德不出席是否影響團結，林飛帆表示，個人時間上如果真的沒辦法配合，後續還有更多的場合與機會，「能夠邀請他（賴清德）參加活動」，後續的團結不會因為這一次因時間上無法出席而受到影響，一直都往團結方向推進。（編輯：林興盟）1080927