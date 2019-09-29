郭台銘幫民眾黨站台 吳敦義：不擔心影響選情

（中央社記者王承中台北29日電）國民黨主席吳敦義今天表示，不擔心鴻海創辦人郭台銘為台灣民眾黨站台影響藍營選情；他說，郭台銘過去對國跟黨的貢獻與愛護，國民黨還是常懷感激之心。

吳敦義今天上午出席台北松山慈惠堂全國松柏獎頒獎大會時表示，若有適當時間，他很樂意跟郭台銘見面，至於是否會希望郭台銘支持國民黨總統參選人韓國瑜，吳敦義則說，「這個我不能亂講，因為還沒有面對面談，不能講說希望郭台銘支持誰或不支持誰」。

對是否會將自己列為國民黨不分區立委名單第一位，吳敦義並未回答，隨即離去。

郭台銘雖然宣布不參加2020總統選舉，但將戰場轉到立法院，呼籲粉絲票投給不服務黨派、顧民生、務實等3大條件的立委參選人。日前台北市政府顧問蔡壁如也說，郭台銘明確表示願意為台灣民眾黨立委參選人站台或共同掛看板。

對於郭台銘願意為民眾黨站台，是否擔心衝擊國民黨立委選情，吳敦義受訪時表示，他不擔心。

吳敦義認為，只要雙方同時熱愛中華民國，希望維持兩岸和平穩定發展，重視蒼生生活，大家是殊途同歸，沒有什麼問題。

吳敦義指出，郭台銘雖然過去是國民黨員，貢獻很多，當前既然已經離開國民黨，大家好聚好散。郭台銘過去對國跟黨的貢獻與愛護，國民黨還是常懷感激之心。

他說，郭台銘也是主張堅定熱愛中華民國的人，而中華民國是自由民主法治國家，政黨也是自由民主法治的政黨，就算郭台銘不是國民黨員，若是去幫熱愛中華民國的黨派站台，任何人都不能干涉，國民黨也不能夠要郭台銘絕對不能去幫堅持中華民國理念的政黨或參選人站台。

吳敦義說，只要郭台銘不為反對中華民國的政黨站台，那就是值得尊重的事情，沒有什麼好批評。他也說，郭台銘也有講好聚好散， 同時也有很多合作機會。

至於是否會跟郭台銘見面，吳敦義表示，若有適當的時間，他很樂意跟郭台銘見面，他跟郭過去也是朋友，他在當行政院長時，郭台銘跟曾馨瑩結婚，他就是女方的介紹人，跟郭台銘本來就是很熟的好朋友。（編輯：林淑媛）1080929