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何韻詩遭潑漆 林佳龍：暴力侵犯別人最違反民主

最新更新：2019/09/30 10:36

（中央社記者溫貴香台北30日電）交通部長林佳龍今天針對香港歌手何韻詩遭潑紅漆事件表示，民主一定是和平的，以暴力侵犯別人最違反民主的精神；國人站出來撐香港，也是有感於中國在香港的「一國兩制」，也會會侵犯台灣已經有的民主、自由與生活方式。

由林佳龍發起，台灣智庫、光合基金會及台灣國家政策協會主辦的「台灣民主觀光列車」上午舉行發車儀式記者會，林佳龍出席致詞。

香港歌手何韻詩昨天來台參加「撐香港反極權、九二九港台大遊行」，不料，在媒體聯訪時遭統促黨自忠黨部主委胡志偉等人從後方潑紅漆攻擊。林佳龍會後受訪表示，民主一定是和平的，對於以暴力方式侵犯別人，這是最違反民主的精神。

他進一步說，台灣一路走來，過去受全世界的關心與支持，才有今天的民主、自由與人權；在台灣這塊土地上不能夠發生任何以暴力脅迫的方式侵犯別人，國人站出來撐香港，也是有感於中國在香港的「一國兩制」不只是侵犯香港的自由、法治等已有的制度，甚至也會侵犯台灣已經有的民主、自由與生活方式。

林佳龍表示，全球化之下，民主沒有國界，這也是為什麼「台灣民主觀光列車」已吸引上百位國際專家來台，國際專家們過去觀察台灣的民主，也分享這些經驗給全世界，台灣歷經三次政黨輪替，有更成熟的民主，除了捍衛自己的民主外，也必須捍衛在地球上其他受侵犯的國家與社會，能夠走向民主化的道路。（編輯：楊凱翔）1080930

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