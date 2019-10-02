吳郭會有譜 郭台銘幕僚：會加把勁安排

（中央社記者王承中台北2日電）國民黨主席吳敦義日前表示樂意跟鴻海創辦人郭台銘見面，郭台銘幕僚蔡沁瑜今天表示，兩人溝通管道順暢，既然都有意願見面，現已進行幕僚作業，會加把勁安排。

郭台銘宣布退出國民黨後，吳敦義全力挽留未果，但仍不放棄向郭遞出橄欖枝。吳敦義日前受訪時表示，若有適當時間，他很樂意跟郭台銘見面，郭過去對國民黨的貢獻與愛護，國民黨還是常懷感激之心。

蔡沁瑜上午接受媒體訪問時說，郭台銘退黨時，吳敦義的慰留是出自於善意，兩人的溝通管道順暢，既然都有意願見面，現已進行到幕僚作業，雙方幕僚會再加把勁安排，但由於最近兩週比較忙碌，是否在兩週後，再看何時比較適當。

媒體詢問，雙方見面是否會談及立委選舉合作，蔡沁瑜指出，吳敦義之前提到希望郭台銘能多關心國民黨的立委參選人，郭台銘則一再強調，只要符合政治替經濟服務、支持創新顧及民生、務實中道不以意識形態騙選票等三大理念，郭台銘都不排斥幫忙站台、關心或支持，但這部分要謹慎研究。

國民黨昨晚突然撤換組發會主委李哲華，外傳是因李哲華在郭台銘宣布退黨時的發言太過強硬，外界解讀吳敦義是在透過撤換李哲華向郭釋出善意。

蔡沁瑜表示，在國民黨總統初選過程中，郭台銘一直表達初選失真、初選不公，當時整個初選策劃、過程，相信李哲華及國民黨副主席兼秘書長曾永權都相當清楚，但國民黨是否因初選失真造成這麼大的風波，現在做後續處理還郭台銘公道，這個不得而知，這是國民黨的家務事，她不便評論。

媒體詢問，郭台銘何時與親民黨主席宋楚瑜見面，蔡沁瑜表示，郭台銘跟宋楚瑜本來就是老朋友，好朋友見面不需要太刻意。現在郭台銘已退黨，大家見面聊天沒什麼不可以，但是郭台銘也強調在明年大選前，沒有任何的需求、想法、目的要跟宋楚瑜見面。

對於何時與台灣民眾黨的立委提名人合照，蔡沁瑜指出，目前正在嚴格審視民眾黨第一波的立委提名名單，今天稍晚就會跟幾位民眾黨的立委參選人進行合照，名單目前在做最後的確認。

媒體追問，宜蘭縣南方澳跨港大橋昨天發生坍塌意外，郭台銘捐助新台幣1000萬元給宜蘭縣政府，屏東縣議員蔣月惠在臉書發文表示，郭台銘捐1000萬，若開收據， 那不叫捐款，那是可以節稅的。

蔡沁瑜表示，感謝蔣月惠的指教，郭台銘行善超過30年，不可能不了解，有捐助資金也是希望盡綿薄之力並拋磚引玉，呼籲社會有錢出錢、有力出力，幫助台灣度過難關。人在做天在看，郭台銘這輩子就是希望台灣越來越好。（編輯：楊玫寧）1081002