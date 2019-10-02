綠委李俊俋：不當黨產處分都卡在行政法院

（中央社記者游凱翔台北2日電）民進黨籍立法委員李俊俋今天表示，不當黨產處理委員會認定的不當黨產約新台幣700億元，但僅追回約1239萬元，原因在於所有處分都卡在行政法院的程序。

不當黨產處理委員會上午在立法院內政委員會進行「黨產會民國109年度施政計畫及收支預算案報告」，並備質詢。

李俊俋質詢時表示，目前黨產會所認定的不當黨產共約700億元，但僅追回約1239萬元，這不是黨產會不努力，真正的問題是行政法院，所有的行政處分都卡在行政法院動彈不得。

李俊俋指出，國民黨有許多不當的不動產，透過查詢發現，僅僅嘉義市就有71筆不當黨產，另外其他包含舊中央黨部大樓等，而這些都是借來的私人土地或接收日產，但最後卻被國民黨轉售變現。

李俊俋說，國民黨有的是錢，這些不動產不管是國家的或搶來的均全數售出，「這個黨真的很惡劣，這些土地都賣掉變成他的，這也還只是不動產部分而已」。

不當黨產處理委員會主任委員林峯正表示，目前只能依照「黨產條例」先將查核到的資料公開，讓大眾了解內容，而黨產會處分後，被處分者依法可以提出訴訟；李俊俋表示，國民黨其實有錢但不敢拿出來，國家保障他們的訴訟權力，但不能影響對轉型正義的追求。（編輯：蘇志宗）1081002