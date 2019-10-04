總統慰問殉職消防員家屬 允全力照顧

（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市消防局2名消防員3日在救災時殉職，總統蔡英文今天一早到靈前致哀及慰問家屬，總統並向家屬致歉說，國家對不起你們，讓你們的孩子在救火時犧牲，會全力照顧家屬。

台中市大雅區鐵皮工廠昨天凌晨發生大火，前往支援救災的消防隊員謝志雄與張哲嘉不幸殉職，其中謝志雄的太太是台中市警察局女警，目前懷有雙胞胎身孕，還育有2歲的兒子。張哲嘉有論及婚嫁的女友，哥哥張修銘也是台中市消防員。

總統在立委張廖萬堅、台中市消防局長曾進財、台中市警察局長楊源明等人陪同下，一一慰問家屬及致贈慰問金。

看到家屬難過的坐著，總統還蹲下來緊握家屬雙手，對著謝志雄的遺孀說，一定要保重及堅強，國家一定會好好照顧，會請有關單位全力協助。對於總統親自前來慰問，張修銘也向總統說謝謝。

曾進財表示，謝志雄的家屬向總統反映，希望能將謝志雄的遺孀從第一線女警調到內勤工作，才能好好照顧小孩。而張哲嘉的家屬則希望也是消防員的張修銘可以調回台南老家，而且不要再當第一線消防員。對於家屬的希望，總統說沒問題，會盡力幫忙。

張廖萬堅指出，有家屬提到，不需要救災英雄，只希望每次出勤都能平安回來，不要讓家屬一直擔心，不知什麼時候又失去了孩子。對於消防裝備的加強，總統也允諾，會一併檢討，提出具體改進作為，不要讓悲劇再次發生。（編輯：李錫璋）1081004