許舒翔接任考選部長 推動國考申論題線上應試

考選部舉行新任卸任部長交接典禮，常務次長曾慧敏（左）代理卸任部長蔡宗珍將印信交給新任部長許舒翔（右），並由考試院長伍錦霖（中）監交。（考選部提供）中央社記者余祥傳真 108年10月4日

（中央社記者余祥台北4日電）考選部今天舉行新任卸任部長交接典禮，新任部長許舒翔表示，將朝向五大面向推動考選工作，包括逐步推動國家考試申論題線上應試、調整修正不合時宜的高普考應試科目等。

原考選部長蔡宗珍被提名為司法院大法官，部長遺缺由原考選部政次許舒翔接任，今天在考試院長伍錦霖監交下，許舒翔接下印信。

伍錦霖說，許舒翔是美國科羅拉多州立大學政治學博士，到考選部服務前一直投身教育界，擔任環球科技大學校長，在考選部擔任政務次長以來，全力協助推動各項法規修正與改革，嫻熟考選業務。

許舒翔致詞時表示，考選部在政府部門中，扮演「為國舉才」的關鍵角色，選拔合格優質、符合公部門與社會需求的人才，是考選部要承擔與實踐的責任。

許舒翔說，過去幾年，考選部配合考試院的施政綱領及行動、策略方案，在各項議題致力改善不斷精進，無論是公務人員或是專技人員的考選，在考選法制的全面檢討、各種考試類科制度的更新精進、題庫試題建置的創新或是相關試務作業的E化等各方面，都有豐碩的成果。

許舒翔指出，考選部像一座橋梁，連結教育端與任用端或社會需求端，未來考選業務在既有卓越施政基礎上，將接續朝五大面向努力推動考選工作。

首先，對於國家考試的資訊安全，將時刻警惕，也會持續努力簡化及減化試務，並配合時代發展，持續精進數位化的考選平台，在測驗題電腦化測驗成熟的基礎上，逐步推動國家考試申論題線上應試。

其次，全盤調整修正不合時宜的高普考應試科目，加強公務人力初任人員的核心職能，以符合新時代的國家用人需求。

第三，將持續精進新式題庫命、審題工作，以確保試題品質，增進考試效能。

第四，將加強與全國及地方專業團體對話與連結、聽取更多元的聲音，提升專門職業及技術人員國家考試的效能，以促進國家社會發展。

第五，強化學、考、訓、用平台的連結，提高國家選拔文官及社會專業人才效能。（編輯：蘇志宗）1081004