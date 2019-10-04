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總統府：期盼港府審慎思考 真誠與民對話溝通

最新更新：2019/10/04 19:46

（中央社記者溫貴香、王揚宇台北4日電）香港行政長官林鄭月娥宣布5日起實施「禁蒙面法」，各地抗議聲不斷。總統府今天表示，強化壓制手段，只會升高衝突的潛勢。期盼香港政府審慎思考，以真誠的對話與溝通，讓社會真正復歸平靜。

香港反送中延燒，由於眾多示威者蒙面上街，造成警方執法困難，香港行政長官林鄭月娥今天宣布實施「禁蒙面法」，10月5日零時起實施，違者最高可監禁1年或罰款港幣2.5萬元，但警務人員不在限制範圍。

總統府發言人黃重諺晚間表示，總統府高度關注香港情勢，也提醒港府當務之急應該是誠意的與香港人民對話，具體回應港人渴求自由民主的心聲，而非進一步限制港人的自由。

黃重諺說，回顧歷史，民主的洪流從未受強制力量所阻止，強化壓制手段，只會升高衝突的潛勢。期盼香港政府審慎思考，以真誠的對話與溝通，讓社會真正復歸平靜。

此外，民進黨立法院黨團今天晚間發布新聞稿；民進黨立法院黨團幹事長管碧玲說，香港政府啟動緊急情況規例條例，破壞香港民主機制，將嚴重激怒港人，恐致一國兩制提前結束，港府應懸崖勒馬，面對人民訴求，切勿一錯再錯。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋則說，香港政府根據緊急情況規例條例，可以在未經民主程序下制定有關通訊、出入、逮捕等緊急法律，此舉形同將立法權讓渡予行政權，讓政府以合法名義無節制的侵害民眾人身安全與表達的自由，形同進入戒嚴。（編輯：蘇龍麒）1081004

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