國慶空中兵力最後預演 雷虎將衝場施放彩煙

（中央社記者游凱翔台北6日電）雙十國慶將至，國防部今天上午出動UH-60M、S-70C、AH-64E、AH-1W等各型直升機，及象徵國機國造的IDF經國號戰機、AT-3教練機進行國慶前最後一次預演，各式機型通過總統府上空，吸引不少軍事迷卡位搶拍，國慶當天雷虎小組將施放彩煙。

國慶日當天除規劃海軍陸戰特勤隊、憲指部快反連、陸專鼓號樂隊、三軍樂儀隊在總統府前參與演出外，屆時將有各型直升機及戰機在空中以分列式通過總統府正上方。

為讓國慶典禮完美進行，國防部近期開始進行各項預演，包括2日進行的空中半兵力預演校閱、6日的空中全兵力預演校閱，而今天上午7時則是國慶典禮前最後一次空中全兵力預演校閱，UH-60M黑鷹、S-70C賽考斯基、AH-64E阿帕契、AH-1W超級眼鏡蛇、CH-47等各型直升機，及象徵國機國造的IDF經國號戰機、AT-3教練機通過總統府上方，吸引軍事迷搶拍攝。

由於壓軸登場的巨幅國旗是矚目焦點，軍事新聞通訊社昨天報導，國防部長嚴德發特別關心巨幅國旗的製作、吊掛等作業過程，對於官兵的辛勤與付出，給予高度肯定，期盼官兵在正式典禮當天完美演出，以凌空飄揚的國旗，為國家慶典增輝。

此外，國慶籌備會日前在臉書首度公布民國108年國慶動態logo，並說明國慶主視覺「攜手世界台灣耀飛」的設計理念，如箭頭般往右上前進的雙十符號，象徵台灣不停追求進步。在色彩方面，奪目的大地綠，展現台灣人的積極、活力；搶眼的熱情紫，秀出台灣的友善、好客。1081006