國慶空中兵力預演 IDF等6型軍機飛越總統府

（中央社記者侯姿瑩台北4日電）下週就是雙十國慶，國防部今天上午出動UH-60M、S-70C、AH-64E、AH-1W等各型直升機，以及象徵國機國造的IDF經國號戰機、AT-3教練機通過總統府上空，進行空中全兵力預演校閱。

據規劃，今天分別有6架UH-60M黑鷹直升機、4架S-70C直升機、4架AH-64E阿帕契直升機、4架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，以及7架IDF經國號戰鬥機、8架AT-3教練機通過總統府上空。

10月10日國慶即將到來，國慶日當天除規劃海軍陸戰特勤隊、憲指部快反連、陸專鼓號樂隊、三軍樂儀隊在總統府前參與演出外，屆時也將有各型直升機及戰機在空中以分列式通過總統府正上方。

為讓國慶典禮完美進行，國防部近期已開始進行各項預演，包括2日進行的空中半兵力預演校閱。今天及6日上午則是進行空中全兵力預演校閱。

此外，國慶籌備會日前在臉書首度公布民國108年國慶動態logo，並說明國慶主視覺「攜手世界台灣耀飛」的設計理念，如箭頭般往右上前進的雙十符號，象徵台灣不停追求進步。在色彩方面，奪目的大地綠，展現台灣人的積極、活力；搶眼的熱情紫，秀出台灣的友善、好客。（編輯：蘇志宗）1081004

國防部4日出動CH-47運輸直升機吊掛國旗，飛越總統府上空，進行雙十國慶預演。中央社記者鄭傑文攝 108年10月4日

國防部4日出動CH-47運輸直升機吊掛國旗，緩慢飛越總統府上空。中央社記者鄭傑文攝 108年10月4日

雙十國慶將至，國防部4日出動UH-60M、S-70C、AH-64E、AH-1W等各型直升機，飛越總統府上空，進行預演。中央社記者鄭傑文攝 108年10月4日