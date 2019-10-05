國慶大會活動亮點多 雷敦龢神父藤田梓領唱國歌

10日上午在總統府前舉行的國慶大會將由歸化取得中華民國國籍的雷敦龢神父（右）和鋼琴家藤田梓（左）領唱國歌，展現多元包容。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北5日電）今年國慶以「攜手世界．台灣耀飛」為主題，慶祝活動亮點多，包括10月10日上午在總統府前舉行的國慶大會將由歸化取得中華民國國籍的雷敦龢神父和鋼琴家藤田梓領唱國歌，展現多元包容。

中華民國各界慶祝108年國慶籌備委員會今天在立法院舉行記者會說明，除了國慶大會，今年也與台北市、桃園市及屏東縣政府合作，規劃舉辦台北花車遊行展演、桃園國慶晚會、屏東國慶焰火等系列活動，由北到南表達對國家生日的慶祝。

慶籌會表示，國慶大會10日上午在總統府前舉行，將由陸軍專科學校、台北樂府、培德體育、三軍聯合樂儀隊、海軍陸戰隊等帶來精彩表演。空軍黑鷹直升機、海軍反潛直升機、陸軍阿帕契及超級眼鏡蛇攻擊直升機也將進行空中分列式。

國慶大會將由雷神父、藤田梓，與30位東南亞新住民共同唱國歌。同時，陸軍航特部運輸直升機，也將吊掛巨型國旗飛越觀禮台。

今年國慶焰火將於雙十節當天晚間8時在屏東河濱公園施放，焰火施放的數量將超過1萬6000發，全程42分鐘。屏東縣政府也配合國慶推出10條推薦遊程，希望民眾「白天遊屏東，晚上賞焰火」，共度南台灣的秋夜。

另外，雙十節前夕，9日在高鐵桃園站前廣場國慶晚會，邀請不同世代藝人及不同族群共同表演。

擔任慶籌會主委的立法院長蘇嘉全表示，希望藉由國慶，除了帶給人民歡笑，也要展現並讓全世界知道台灣民主、自由、人權的成果。（編輯：鄭雪文）1081005