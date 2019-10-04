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第5代嗡嗡包登場 專屬織帶國慶日限量送

最新更新：2019/10/04 10:53

（中央社記者陳怡璇台北4日電）北市府國慶紀念品「嗡嗡包」今年推出第5代，為大容量的手提後背兩用包，並首度加贈限量織帶，國慶日將限量發送3000個，於升旗典禮後憑券兌換，當天也有精彩表演可欣賞。

台北市政府民政局今天舉辦「108年國慶升旗暨慶祝活動記者會」，首度亮相第5代「嗡嗡包」，為簡約的手提後背兩用包，跳脫以往單色設計，將國旗的紅藍白三元素融入造型，並搭配國旗飄揚的意象，今年則首度加贈愛台北織帶，可和嗡嗡包自由搭配。

民政局表示，第5代嗡嗡包容量為歷代最大，手提把上附有固定扣，兩側還有口袋，增加收納空間，且為防潑水材質，除了是上班上學包以外也適合運動。

國慶日當天3000個嗡嗡包將於市民廣場限量發送，清晨6時30分開始發放兌換券、7時30分舉行升旗典禮，8時開始憑券兌換。

民政局長藍世聰表示，去年發放嗡嗡包時沒想到有那麼多人來排，又加上推出不同顏色，動線安排不太周全；今年則會改善，且沒有分色問題，希望讓排隊情況不混亂。

民政局表示，除了嗡嗡包熱潮，國慶日當天也有精彩活動，育達高職啦啦隊、木柵國中扯鈴隊、貝克小姐樂團等演出，歡迎市民共襄盛舉。（編輯：黃世雅）1081004

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