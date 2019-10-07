曾永權：國慶假期後 吳韓全國跑透透合體拜票

國民黨副主席兼秘書長曾永權（中）7日下午在台東受訪時表示，黨主席吳敦義及總統參選人韓國瑜預定國慶假期結束之後就會合體展開拜票行程。圖右為國民黨籍立委參選人張志明（右），左為參選人廖國棟（左）。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 108年10月7日

（中央社記者李先鳳台東縣7日電）國民黨副主席兼秘書長曾永權今天下午到台東主持輔選幹部會議，會前接受媒體聯訪時表示，黨主席吳敦義及總統候選人韓國瑜，預定國慶假期結束之後就會合體，全國各地跑透透。

曾永權表示，今天上午黨主席吳敦義已召集全國各縣市黨部主委到中央黨部召開縣市黨部主委輔選會報，已聽過台東縣主委吳秀華簡報，主席對台東選情很有信心；下午是代表主席到台東，舉行輔選幹部會議。

對於總統候選人韓國瑜在高雄市的競選總部與黨中央如何聯繫整合，曾永權表示，他兼任韓辦總幹事，聯繫一直很通暢，未來台北還會成立總統候選人競選辦公室，南北分進合擊，目前各縣市輔選團隊架構已就緒，勝選有信心。

他說，吳敦義與韓國瑜將在國慶假期結束之後合體，到各縣市按既定步驟展開選舉拜票行程。

媒體問及前台東縣長黃健庭會不會入國民黨不分區名單，曾永權說，黃健庭是國民黨菁英，希望他會留在國民黨一起努力；媒體進一步追問相同問題，曾永權則回答沒有評論。（編輯：李亨山）1081007