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駐愛爾蘭代表處國慶酒會 政要共襄盛舉

最新更新：2019/10/09 11:16
駐愛爾蘭代表處8日晚間舉行108年雙十國慶酒會，駐愛代表楊子葆（左）與國會友台小組主席麥金尼斯合切國慶蛋糕。（駐愛爾蘭代表處提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真　108年10月9日
駐愛爾蘭代表處8日晚間舉行108年雙十國慶酒會，駐愛代表楊子葆（左）與國會友台小組主席麥金尼斯合切國慶蛋糕。（駐愛爾蘭代表處提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真　108年10月9日

（中央社記者戴雅真倫敦9日專電）駐愛爾蘭代表處8日晚間舉行108年雙十國慶酒會，國會友台小組主席麥金尼斯（John McGuinness）等30多名參眾議員、外交團，及經貿、學術文化、僑界人士等約150人共襄盛舉。

駐愛爾蘭代表楊子葆致詞表示，政府自2016年推動產業轉型迄今，成果已陸續顯現。台灣經濟穩定成長，2018年「經濟學人」民主指數台灣32名，亞太第5；最新「世界自由度調查報告」台灣獲93分名列26，亞洲僅次於日本，位居第二，是堅守民主自由並持續發展經濟的典範之一。

他表示，對外關係方面，台灣持續以「台灣為全球落實永續發展目標的重要夥伴」為主軸推動參與聯合國，敦促聯合國秉持公平、正義、包容性及為全人類服務等原則接納台灣，並積極參與國際及區域事務，推動加入重要國際組織，例如世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等。

他進一步指出，台愛雙邊經貿、學術及文化合作往來密切，並獲得諸多成果。除已經完成免簽、免試互換駕照及度假打工協議外，未來希望加強深化台愛關係友好基礎，並促進雙邊貿易合作。

台愛經貿關係去年成長快速，愛爾蘭為台灣在歐盟第12大貿易伙伴，雙邊貿易總額已達8億歐元，且在各產業交流上仍具極大成長空間。

麥金尼斯代表友台小組所有參、眾議員祝賀國慶。他表示樂見台愛雙邊關係持續增長，期盼未來加強兩國在經貿、學術及文化藝術方面交流，並承諾將在現有良好關係基礎上，全力協助推動各項實質關係。

國慶酒會現場並布置巨幅台灣風景文宣海報，並播放「勇敢自信，台灣同行」國慶影片，增加與會貴賓對台灣的瞭解。（編輯:韋樞）1081009

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