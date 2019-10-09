新北不辦國慶升旗惹議 國民黨：不用大作文章

（中央社記者王承中台北9日電）國民黨主席吳敦義日前希望藍營執政縣市辦國慶升旗，但新北市府卻不辦，引發外界議論。國民黨發言人歐陽龍今天表示，吳敦義所提只是建議非命令，且新北市已經滿街都是國旗，不用大作文章。

吳敦義7日與國民黨各縣市黨部主委開會時表示，希望國民黨執政的15縣市自辦國慶升旗典禮。但新北市政府卻以國慶日與元旦日期接近，改由元旦時統一辦升旗典禮，不舉辦國慶升旗典禮，引發外界議論。

歐陽龍下午在國民黨中常會後記者會表示，吳敦義所提的只是提議跟建議，並非下達動員或命令。新北市長侯友宜國慶日當天，預計攜帶國旗與局處首長去爬硬漢嶺，且若大家有去新北市，已經可以看到滿街都是國旗，大家不用再大作文章。

歐陽龍指出，國民黨執政的15個縣市街道都已經掛滿國旗，吳敦義跟任何藍營的縣市首長毫無齟齬，彼此心思也沒有相互違背，更何況希望自辦國慶升旗典禮不是命令、動員，只是建議案。

另外，歐陽龍表示，針對近日考試院審查政務人員法草案，國民黨中常會今天通過中常委劉大貝等多位中常委連署提案，對於行政院主張政務人員非公務人員，考試院主管權只及於常任文官，建議國民黨應聲援考試院，制止蔡政府無能傲慢、吃相難看的行徑。

歐陽龍指出，吳敦義在會中裁示，民進黨主政下的中央政府早已濫權到無法無天的地步。下架民進黨、下架總統蔡英文是國民黨全體同志的共同目標，如此才能撥亂反正，讓中華民國重回正軌。請相關部門密切注意草案進度，適時提出因應作為，監督並制止民進黨政府濫權的惡劣行徑。（編輯：林興盟）1081009