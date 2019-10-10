蔡總統訴諸團結 捍衛中華民國台灣拒絕一國兩制

（中央社記者葉素萍台北10日電）總統蔡英文今天發表國慶談話表示，中國以「一國兩制台灣方案」不斷威脅，但拒絕「一國兩制」、「中華民國台灣」，是整個社會最大的共識，她呼籲台灣要團結，「一定可以找到彼此可以接受的最大公約數」。

民國108年國慶大會上午在總統府前登場，蔡總統以「堅韌之國 前進世界」為主題，發表國慶談話。在香港反送中越演越烈之際，兩岸議題仍是外界關注焦點。

蔡總統在發表談話不久就提到，距離台灣不遠的香港，因為「一國兩制」的失敗，正處於失序邊緣；儘管如此，中國依然以「一國兩制台灣方案」，不斷威脅台灣，並且採取各種文攻武嚇，強烈挑戰了區域的穩定及和平。

蔡總統表示，中國利用「銳實力」步步進逼，但大家很清楚，作為區域的重要成員，台灣要善盡國際責任。「我們不挑釁、不冒進，結合理念相近的國家，確保台海和平穩定的現狀，不會被片面改變。」

「當自由民主受到挑戰，當中華民國的生存發展受到威脅，我們就必須站出來捍衛。」蔡總統重申，拒絕「一國兩制」是2300萬台灣人民不分黨派、不分立場，彼此間最大的共識。

中國國家主席習近平今年初發表「告台灣同胞書」40週年的紀念談話，提及「一國兩制台灣方案」，蔡總統親上火線，在許多場合一再強調拒絕一國兩制。

明年總統大選逐漸升溫，國家定位再度成為戰場，藍營批評她不提中華民國，蔡總統在國慶談話提到8次中華民國。她並表示，中華民國已經在台灣屹立超過70年，一旦接受「一國兩制」，中華民國就沒有生存的空間。身為總統，站出來守衛國家主權，不是挑釁，而是她最基本的責任。

蔡總統細數70年來種種嚴峻的挑戰，共同經歷過八二三砲戰、退出聯合國、1996年台海危機。一次又一次文攻武嚇，從來就沒有讓台灣人民屈服，共同捍衛腳下這塊土地，也捍衛國家的主權；承受過一次又一次的斷交壓力。但台灣人民想要走向世界的決心，不曾有任何改變。

她說，1970年代的石油危機，1997年的亞洲金融風暴，千禧年的網路泡沫，還有10年前的金融海嘯，但最後把危機化做轉機，讓台灣的經濟持續往前走；八七水災、九二一地震、SARS風暴、八八風災，天災病變的磨難，也沒有擊敗過台灣人民奮鬥生存的意志。

蔡總統指出，這些共同的記憶，彰顯了台灣人民的韌性。因為有這樣的韌性，台灣成為亞洲四小龍的一員。因為這樣的韌性，台灣走過了民主化的艱鉅歷程，成為世界上重要的民主典範。

「中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰可以獨占」，蔡總統說，無論是哪個黨派，只要是生活在這塊土地上的人民，都不能分割彼此。「中華民國台灣」六個字，絕對不是藍色、也不會是綠色，這就是整個社會最大的共識。

前總統馬英九、正在尋求總統選舉連署的前副總統呂秀蓮、以及國民黨主席吳敦義、親民黨主席宋楚瑜都出席國慶大會。

蔡總統除感謝他們的出席外，也訴諸團結表示，儘管台灣社會曾經因為族群、世代、信仰、黨派的差異，而出現爭執，但透過對話，「我們一定可以找到彼此可以接受的最大公約數」。經驗證明，衝突、對話、團結進步，會引導國家往正確的方向前進。（編輯：蘇志宗）1081010