陳杰執意參選立委 國民黨彰化黨部建議開除黨籍

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）國民黨彰化縣黨部昨天開會決定，將向國民黨中央建議開除前立委陳杰的黨籍；縣黨部主委張曼莉指出，陳杰成立立委選舉競選總部，也正式宣布參選立委，縣黨部才會建議開除。

至於陳杰目前人正在日本，記者透過陳杰的助理詢問對於縣黨部建議開除黨籍的回應，陳杰方面未作出回應。

前中國國民黨籍立法委員陳杰參加國民黨彰化縣立委選舉第二選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）初選，在初選期間，陳杰就質疑對手彰化縣議員張瀚天參選資格有問題，初選結果出爐，張瀚天勝出，陳杰強調不承認初選結果，在10月1日自行成立立委選舉競選總部。

國民黨彰化縣黨部主任委員張曼莉接受中央社記者訪問時指出，在陳杰成立競選總部後，市黨部的考紀會向縣黨部建議開除陳杰的黨籍，縣黨部的考紀會昨天開會，認為陳杰已經成立競選總部，正式宣布參選，對外參加公開活動上台致詞時，也都呼籲大家支持。

張曼莉指出，縣黨部曾通知陳杰到場說明，但陳杰置之不理，考紀會認為陳杰參選的事證明確，因此決定向黨中央建議開除陳杰的黨籍；而縣黨部會儘快把建議開除黨籍的公文送交黨中央，黨中央會再開會，決定是否要開除陳杰的黨籍。（編輯：謝雅竹）1081010