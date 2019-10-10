教宗致蔡總統國慶賀詞 祈盼全民續享繁榮和平

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）今天是雙十國慶日，外交部表示，教廷駐台大使館日前以外交節略，轉達教宗方濟各致總統蔡英文的國慶賀詞，教宗除表達祝賀，並祈盼全民持續享有繁榮及和平，台灣人民持續獲得上帝豐富祝福。

外交部今晚發布新聞稿表示，教廷駐台大使館轉達教宗方濟各（Pope Francis）致蔡總統的國慶賀詞，其中教宗向總統及國人申致賀忱，並祈盼全民持續享有繁榮及和平，台灣人民持續獲得上帝豐富祝福。外交部對此表示感謝。

此外，外交部指出，駐教廷大使館3日在梵蒂岡舉行國慶酒會，包括教廷萬民福音部部長費洛尼樞機主教（Card. Fernando Filoni）、教廷外交部長蓋拉格（Paul Gallagher）、教廷樞機主教團副團長雷伊（Giovanni Battista Re）等教廷高層、各國使節共襄盛舉。

副總統陳建仁今晚也將啟程前往教廷，參加13日教宗為已故的紐曼樞機主教等舉行的封聖典禮。副總統屆時將代表蔡總統向教宗致賀，以持續增進台梵雙邊關係。

外交部表示，「我國與教廷邦誼友好」，近來台梵雙方在因應氣候變遷、人口販運、移工、難民、公共衛生等全球議題開展新的合作方向。另外，台灣天主教會及相關民間組織也積極參與各項雙邊合作活動，天主教會對台灣社會的貢獻有目共睹，這些密切交流與合作，都為台梵關係奠定堅實基礎。（編輯：林孟汝）1081010