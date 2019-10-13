立院將審中選會人事案 藍委瞄準2人強力質詢

（中央社記者陳俊華台北13日電）立法院內政、司法及法制委員會明天將聯席審查中選會委員人事同意權案，民進黨團書記長李俊俋今天說，預判國民黨不太會反對；國民黨團總召曾銘宗說，對顏色明顯的被提名人將強力質詢。

中選會委員目前出缺1人、4人11月3日任期屆滿。行政院8月提名東吳大學政治學系特聘教授兼人文社會學院院長黃秀端、內政部常務次長邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端、政治大學政治學系副教授林超琦及成功大學政治學系副教授蒙志成等5人為中選會委員，函送立法院審查。

民進黨立法院黨團書記長、內政委員會召委李俊俋向中央社記者表示，國民黨籍的內政委員會召委林為洲是負責排審中選會的預算跟業務報告，因中選會委員同意權按時程較趕，上星期他有跟林為洲打過照面，若林為洲不排案就由他來排。

李俊俋說，明天聯席委員會就照程序處理，預判國民黨團不太會反對，「沒什麼理由不要，就趕快處理」；被提名人中，因黃秀端曾任公民監督國會聯盟（公督盟）理事長，也當過民進黨的廉政委員，國民黨可能較有意見，但廉政委員沒有黨籍，只是社會公正人士。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，明天會在委員會中「強力質詢」，但不會有太激烈的動作，其中黃秀端、邱昌嶽這兩位色彩比較明顯，「公督盟完全在替民進黨背書」，其他3人則都是學者。

曾銘宗表示，中選會涉及國家未來選舉制度、選務工作，現任主委李進勇就很有爭議，去年11月24日九合一選舉發生邊投票邊開票的奇觀，已折損中選會公信力，中選會應提名沒有顏色的委員人選來重建公信力，由此可以看得出民進黨沒有自我檢討的心態，讓外界質疑明年大選選務能不能公正客觀。（編輯：楊凱翔）1081013