馮世寬：升上校沒有罪 爭取退役上校子女教育補助

（中央社記者游凱翔台北14日電）前國防部長馮世寬日前就任退輔會主委後，今天首次到立法院業務報告。他表示，針對上校以上退役軍官的子女教育補助費遭刪減，他的態度沒有改變，仍然會努力推動，「因為升上校並沒有罪，這是不合理的」。

前國防部長、國防安全研究院董事長馮世寬8月5日接國軍退除役官兵輔導委員會主任委員後，今天上午首次到立法院外交及國防委員會業務報告。會前媒體詢問馮世寬久別重逢立法院的感覺、心情如何，馮世寬笑稱：「沒有心情。」

行政院人事行政總處在民國106年7月表示，退休軍公教子女的教育補助，從民國106年8月1日起，公教修正為月退金在新台幣2萬5000元以下、軍人為中校以下退伍者才可請領，估計可節省近11億元；但外界對於恢復此補助的聲浪迄今仍未減。

國民黨籍立委呂玉玲今天詢問，馮世寬過去在擔任國防部長時主張恢復此補助，對此的態度有無改變，以及是否能夠透過榮民榮眷基金支付。馮世寬回應，他一定會努力推動，這是官兵的基本權益，「因為升上校並沒有罪，這是不合理的」。

馮世寬也提到，他來到退輔會後曾經了解是否能透過榮民榮眷基金動支，但這筆基金必須要經過核定才能使用。

國民黨籍立委江啟臣也詢問，馮世寬上任後強調要讓退伍官兵「有感」，那過去退輔會「無感」的施政是什麼。馮世寬認為，退輔會有許多經費不能自己運用，例如榮家、榮民醫院等，能夠動用的基金非退輔會主委可決定。（編輯：蘇志宗）1081014