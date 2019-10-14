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施錦芳：婦聯會若轉型政黨 不影響黨產會處分

最新更新：2019/10/14 15:08
婦聯會16日將召開會員代表大會，可能轉型為政黨。（中央社檔案照片）
婦聯會16日將召開會員代表大會，可能轉型為政黨。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北14日電）婦聯會16日將召開會員代表大會，可能轉型為政黨。不當黨產處理委員會副主任委員施錦芳今天表示，尊重婦聯會的家務事，但無論結果如何，並不會影響黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織及不當黨產的處分效力。

政黨法規定，政治團體必須在今年12月6日前申請轉型為政黨，否則會面臨清算解散。名下財產高達新台幣387億元的婦女聯合會，為力拚生路不消失於世，10月16日將召開會員代表大會決定未來命運，有可能轉型為政黨。

施錦芳下午受訪時表示，尊重婦聯會的家務事，而此案涉及婦聯會已被認定為國民黨附隨組織，共約387億元的不動產為不當取得的財產，婦聯會也對此向法院聲請停止執行及進行相關訴訟，但即使未來轉型為政黨，並不會影響黨產會對其的處分效力，不過相關案件目前正在訴訟中，仍有待司法判決。

黨產會3月16日決議認定婦聯會的財產中，除了「保管委員會經費」的2億4000萬元可自行動用外，其餘包括381億元的現金存款及股票、公告現值約6億元，共約387億元的不動產為不當取得的財產，應移轉為國家所有。（編輯：蘇志宗）1081014

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