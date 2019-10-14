卓榮泰：選總統不能隨便下戰帖 不知所云

民進黨主席卓榮泰（右）14日到新北市樹林區為黨籍立委蘇巧慧（左）輔選，蘇巧慧表示，競總已啟動籌備，她也在選區爭取飲用翡翠水、捷運建設等，總統蔡英文政府成績已逐漸展現經濟成果，台灣一定要贏。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年10月14日

（中央社記者黃旭昇新北14日電）民主進步黨主席卓榮泰今天說，總統蔡英文是強力母雞，率立法委員參選人作戰，對手也是盡職的參選人，各有巧妙不同，但不能到處趴趴走下戰帖不知所云，希望君子之爭正面選舉。

卓榮泰前往新北市樹林區為尋求連任的民進黨籍立委蘇巧慧輔選幹部加油並接受媒體訪問，被問及中國國民黨是否有強力的「母雞」時表示，蔡總統是最強母雞，他是政黨負責人，盡責輔選。國民黨當然有母雞，也很努力，各有巧妙不同。

不過，他說，希望參選人正面選舉，不要到處不在主戰場，去下戰帖說些不知所云的話，選舉應看誰有助於國家主權。

記者追問，是否認為對手是「鬥雞」；卓榮泰表示，對手也是盡責參選人，如果隨便說是鬥雞，明天媒體又要大幅報導。

此外，卓榮泰先在濟安宮上香祈福表示，保護主權是政府責任，希望讓世界的台灣定錨於國際。總統與國會選舉攸關國家命運，台灣要贏，樹林一定要大贏，盼望蘇巧慧連任，留在國會發光發熱，創造更多福利。

行政院長蘇貞昌的女兒蘇巧慧說，競選總部已啟動籌備，她也在爭取飲用翡翠水庫的水、捷運建設，政府逐漸展現經濟成果，這是做實事的政府，台灣一定要贏。

濟安宮董事長陳黃綠妹表示，宗教不分黨派，但神明會分辨，希望大家支持蔡總統連任領導台灣。（編輯：李明宗）1081014