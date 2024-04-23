與扁幕僚喝咖啡引內閣人事揣測 卓榮泰：好友話家常

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北23日電）內定行政院長卓榮泰日前被媒體捕捉到與前總統陳水扁辦公室主任林德訓喝咖啡，且外傳前總統府副秘書長馬永成可能進入國安會，新內閣是否「扁系回歸」，卓榮泰今天說，那天是和好朋友喝咖啡，談的都是家常事。

總統當選人賴清德5月20日將就職，新內閣人事陸續出爐，內定行政院長卓榮泰今天上午公布第5波名單。

媒體報導，卓榮泰日前與林德訓一起喝咖啡，林德訓內定出任行政院長辦公室主任，以及前總統府副秘書長馬永成被點名進入國安會。

卓榮泰上午在記者會，面對媒體詢問新內閣是否「扁系回歸」時說，當天週日，超商大杯咖啡只要加10元就有第二杯，所以他找了好朋友一起喝，一人喝不如兩人喝，兩杯咖啡55元，且談論的都是家常事。

卓榮泰說，今天公布新的內閣團隊成員，未來還會有政務委員，政務委員必須更兼顧功能性、互補性，會在內閣團隊成員公布完成後，再陸續做重要人事的徵詢，往後再向大家報告。

至於新內閣女性閣員是否會達1/3，卓榮泰笑說，媒體提問讓他鬆一口氣，因為今天女性特多。

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不過，他說，團隊是整體的，今天不是特別安排這幾位女性閣員，而是一波波下來的順序，未來還有次長、政務委員人選，會努力朝向比過去更好的方式、更好面貌，與民眾見面，但無論性別、年紀，進到新的內閣團隊，要求就是積極行動、創新思維，凡是有這樣的理念結合，就是堅強的團隊。

總統蔡英文將卸任，多家坊間民調顯示，滿意度都相當高。卓榮泰表示，蔡總統任期將屆滿之前，多次民調都相當高，甚至過半的滿意度，放諸海內外是相當難得，這樣的基礎，交付到總統當選人賴清德與新內閣團隊手上，不僅只有壓力，要把責任勇敢承擔起來，才足以向人民表示這個延續的執政，是民眾明智的選擇，這唯一的責任，他勢必達成。（編輯：謝佳珍）1130423