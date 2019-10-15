民眾黨20日公布7席區域立委 遍及北中南東

（中央社記者梁珮綺台北15日電）台灣民眾黨20日將推第二波區域立委7席，遍及新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市與台東縣；至於不分區立委名單，預計11月中公布。

民眾黨首波推8席區域立委，包括台北市4席、新北市1席、苗栗縣1席、台中市1席及高雄市1席。

民眾黨發言人林珍羽表示，20日上午將在高雄市召開第二波區域立委提名記者會，將公布7席，其中有4席分別是台南市、高雄市與台東縣立委參選人等，這也是選在高雄市開記者會的原因，同時搭配黨主席柯文哲簽書行程，並且注重南北平衡。

20日公布的7席區域立委，其中，將代表參選新北市第3選區（三重區）的李旻蔚是民進黨籍新北市議員李余典女兒，將對上尋求連任的民進黨立委余天，以及與國民黨合作的無黨籍市議員李翁月娥。

李旻蔚是綠營出身，參戰是否意味分裂，對此，柯文哲上午接受媒體聯訪時表示，只是有理想的年輕人願意從政而已，當然要給予鼓勵，「不要說是去戰誰」。

桃園市第1選區（龜山區、蘆竹區、桃園區汴洲里等13里）則由民進黨前鄉代陳秋喜兒子陳泓維代表，與尋求連任的民進黨立委鄭運鵬、國民黨老將陳根德呈現三腳督態勢。

台中市第5選區（北區、北屯區）推出謝文卿，挑戰國民黨立委沈智慧，因鴻海創辦人郭台銘本要在同區推「郭家軍」郭昕宜，外界解讀雙方合作破局，郭昕宜則說，會協調只推1人。

台南市第1選區（新營、後壁等11區）則推出顏耀星，將對上民進黨賴惠員及國民黨蔡育輝。

高雄市第1選區（旗山、美濃、內門等14個區）由前民進黨高雄市議員羅鼎城代表，將對上民進黨立委邱議瑩、國民黨王齡嬌，另有無黨團結聯盟現任議員朱信強加入戰局。

高雄市第8選區（前鎮、小港、旗津區）由前國民黨黨代表敖博勝出戰，挑戰民進黨立委賴瑞隆，以及國民黨高雄市議員陳麗娜；台東縣則由陳允萍出戰，與民進黨劉櫂豪、國民黨張志明上演三腳督。（編輯：李亨山）1081015