危害資安清單尚未公布 政院：正評估對產業影響

（中央社記者顧荃台北16日電）行政院原擬在7月底公布危害國家資安產品清單，但至今尚未出爐。行政院秘書長李孟諺今天表示，目前正在評估可能對產業界的影響或貿易糾紛問題，也參考各國作法進行評估。

立法院內政委員會上午審查行政院院本部109年度總預算，李孟諺列席備詢。

民進黨立委劉世芳質詢時指出，行政院4月發布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，要在7月底提出可能危害國家資安的產品品牌清單，但至今未提出；日前台灣大學與中山大學都被發現使用中國品牌「海康威視」監視器，台中市、台北市政府也有中國製的監視器，該如何管理。

李孟諺答詢時表示，政院正在評估清單可能對產業界的影響或是相關貿易糾紛。就政院了解，全球有12個國家也在評估中，包含日本、加拿大、英國、法國等國；現有19個國家不予禁止、5國禁止，這些都會納入政院最後階段的評估參考。

李孟諺說，在現行作法部分，公共工程委員會曾有函釋，各機關採購時，若是認為對國家資安有所危害，可以主動禁止採購。另外對於目前已經掌握到使用危害國家資安產品的個案，會立即通案性處理。

行政院資安處長簡宏偉說，政院也有對縣市政府、各政府機關加強宣導，包括採購法可以主動不採購相關產品，在清單還沒有公布之前，可以做適時的防制。

此外，在防制假訊息方面，李孟諺說，行政院面對假訊息就是即時澄清，採取「222原則」，要在假訊息發生2小時內、提出澄清文稿200字以內，並利用2張圖卡說明；若是涉及不法等司法問題，要求監看單位提出警告或是告訴，像是之前有假訊息指新課綱有錯誤性觀念，教育部馬上提告；政委羅秉成也定期召開監看與快速反應小組。（編輯：謝佳珍）1081016