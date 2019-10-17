總統盼年底台灣芭樂首航美國 亞洲第一世界唯二

（中央社記者溫貴香台北17日電）總統蔡英文今天表示，台美關係增溫，美國公布好消息，台灣芭樂可以賣到美國，成為全世界唯二，外銷芭樂到美國的國家，而且還是亞洲第一個。希望今年年底，讓台灣芭樂首航，這不是MOU（備忘錄）與芭樂票，是小英執政三年有成。

台美關係持續升溫，美國官方今年2月12日完成台灣芭樂輸銷美國60天預告期；華府時間17日公告台灣芭樂准入。台灣將成為第2個芭樂可以銷往美國市場的國家，農委會希望年底前首航。

總統蔡英文晚間在臉書發文表示，這三年多來，針對農業做出的宣示，就是要加強農產品的外銷，開拓全世界的市場，不把雞蛋都放在同一個籃子裡。

她說，過去，台灣一直想把芭樂賣到美國去，但是都未能順利外銷。近來，台美的關係增溫，美國今天終於公布好消息，台灣的芭樂可以賣到美國去了，成為全世界唯二，外銷芭樂到美國的國家，而且還是亞洲第一個。

總統表示，接下來，會與美國簽署工作計畫、輔導外銷供果園要符合美國的防檢疫規定，還要協助外銷業者與美國通路洽商。希望今年年底，就可以讓台灣芭樂首航。

總統說，未來，除了在美國的台灣人可以吃到來自家鄉的芭樂，我們也要讓美國的消費者品嘗台灣農產品的優質風味。文末，總統強調，這不是MOU、這不是芭樂票，小英執政三年有成。（編輯：林興盟）1081017