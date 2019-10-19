美議員再提案助台固邦交 外交部：務實與美合作

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）繼美國參議院外委會日前通過「台北法案」，多位美國眾議員也提出對應法案，助台鞏固邦交。外交部今天表示，未來將密切關注法案後續發展，並持續以務實態度與美國合作，爭取台灣國際空間。

美國參議院外委會9月通過「台北法案」後，多位跨黨派眾議員18日也提出「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act），簡稱「台北法案」（TAIPEI Act）。法案提案人眾議員匡希恆（John Curtis）表示，美台關係很重要，美方須竭盡所能讓台灣民主與經濟強健。

對此，外交部發言人歐江安回應表示，對美國國會採取具體行動協助台灣鞏固邦交，外交部表達感謝。中國近來連續策動索羅門群島、吉里巴斯等太平洋島國與台灣斷交，意圖限縮台灣的國際空間，逼迫台灣接受「一國兩制」，已引起台灣民眾強烈反感，並激起國際對台灣更強有力且公開的支持。

歐江安強調，政府絕不會因中國壓力而退卻，外交部將持續密切關注「台北法案」在國會審議的後續發展，並持續以務實態度與美方攜手合作，共同捍衛民主制度，爭取台灣更寬廣的國際空間。

依據美國立法程序，法案在兩院負責委員會通過後，還須參眾全院通過並協調出一致版本，才能交由總統簽署並生效。

9月索羅門群島、吉里巴斯接連與台灣斷交，轉向中國後，美國挺台動作連連，包括10月初由國務院副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）來台參加台美首屆「太平洋對話」會議，美方近期更邀集台灣駐美官員與友邦高層官員在華府召開會議，討論強化與台灣在西半球友邦國家合作。

歐江安表示，美國國務院於16日藉友邦官員參與世界銀行年會期間，邀集包括聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet），以及巴拉圭、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森等邦交國的財經部會首長召開會議，討論如何強化與台灣在西半球友邦國家的合作。與會者除駐美代表高碩泰，還包括美國國務院西半球事務局首席副助卿Julie Chung、亞太事務副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）等美方官員。

她說，對於美國國務院安排這次與台灣及西半球友邦首長會晤，並公開表達對台灣的支持，外交部表達感謝。

歐江安表示，政府一向積極與各友邦政府共同推動各項嘉惠民生、福國利民的合作計畫，協助友邦落實永續發展目標，展現台灣對友邦的友誼。政府也將繼續與美國等理念相近國家加強友好的夥伴關係，深化參與國際事務，並捍衛國家主權與尊嚴，確保台灣人民繼續享有民主、自由的生活方式。（編輯：楊玫寧）1081019