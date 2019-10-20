嘉市後援會成立 韓國瑜：不認真的政黨下台

國民黨總統參選人韓國瑜（右）20日晚間到嘉義市文化公園參加後援會成立大會，他期盼民眾用選票告訴政治人物，不認真的政黨必須下台。中央社記者姜宜菁攝 108年10月20日

（中央社記者姜宜菁、蔡智明嘉義市20日電）國民黨總統參選人韓國瑜今晚到嘉義市參加後援會成立大會，他與市長黃敏惠一起進場，現場擠滿韓粉齊喊「韓國瑜當選」，他盼民眾用選票告訴政治人物，不認真的政黨必須下台。

韓國瑜16日啟動全台傾聽之旅，今天第5天來到嘉義市，晚上到文化公園參加後援會成立大會，幫忙國民黨嘉義市立委參選人傅大偉和嘉義縣第一選區立委參選人王啟澧造勢，隨後到文化夜市。

韓國瑜小舅子、雲林縣議員李明哲懇請民眾相挺韓國瑜，因為大家都為了下一代煩惱，韓國瑜長期被抹黑，也都不會惡言相向，韓國瑜希望選戰應打正向選戰、正面能量，韓國瑜就任高雄市長後一天當很多天做，盼望共同支持庶民總統韓國瑜。

黃敏惠呼籲民眾，「謠言毋通聽、奧步毋用驚、心頭抓乎定、勇敢向前行。」

韓國瑜致詞時說，他身為總統參選人，真的很希望能夠讚美總統蔡英文，很希望身為國民是驕傲的事，有優秀的總統、行政團隊，帶領他們往前，但他實在找不到讚美的地方。

韓國瑜說，民進黨有這麼好的機會，當了總統、立委過半，人民要的不多，就是安居樂業，但他從台灣頭跑到台灣尾，沒有一個行業對台灣的未來有信心，每人都在擔心現在、害怕未來。

韓國瑜提到下午與台南市觀光產業業者座談，政府還在玩數字遊戲，觀光產業民不聊生，民進黨執政3年多，外交寸步難行，新南向政策一敗塗地，兩岸動盪不安，官員貪污腐敗，蔡總統的執政團隊讓台灣人民傷心難過。

韓國瑜期盼嘉義市民，這一次為自己選舉，自己支持自己一次，要用選票告訴所有台灣的政治人物，不認真的政黨必須下台。

韓國瑜在嘉義市文化公園舉辦造勢活動結束後，要帶韓粉逛一旁的文化路夜市，他在周錫瑋的陪同下，只走到夜市入口，就被大批韓粉圍住，動彈不得。

韓國瑜被護衛隊抬起，拿著麥克風說，「感謝大家，謝謝大家，因為都是人，我們走不進去，後會有期，祝福大家，謝謝！謝謝！」（編輯：管中維）1081020