挺辣台妹雲林連線成立 力挺蔡總統

（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）「台灣要贏、雲林先贏」，雲林縣民進黨政治人物今天響應律師李建忠號召，舉行挺辣台妹雲林連線成立大會，力挺總統蔡英文連任。

去年曾任前雲林縣長李進勇選舉總幹事的李建忠，在挺辣台妹雲林連線成立大會上表示，自去年縣市長選舉以來，蔡總統民調雖然漸漸回溫，但深入民間基層後，發覺事實與民調有差距，雲林縣選情冷漠，且未聞競選機制積極整合，令人憂心。

李建忠指出，去年競選連任失利的前雲林縣長李進勇，民調一路領先，最後卻馬失前蹄，大意失荊州，雲林各界為了不重蹈覆轍，如履薄冰，必須團結一致不分派系，打贏這場選舉，蔡總統連任，才能確保台灣不淪為香港第二。

蔡英文競選總部決策委員洪耀南也出席成立大會，他表示，雲林縣是國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜妻子李佳芬的故鄉，韓國瑜會複製去年打贏高雄市長選戰的經驗主打同婚、一例一休、年金改革等議題，並拉攏地方派系支持。

洪耀南評估，目前跟著韓國瑜跑的韓粉約有4萬多人，但選舉造勢是韓國瑜的優勢，所以民進黨選舉必須透過組織、系統對抗韓國瑜造勢。

辣台妹雲林連線由李建忠擔任會長，成員包含民進黨雲林縣議員廖萬、邱世文、李建昇、二崙鄉長鍾福助、前古坑鄉長黃意玲等人。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081022