更多編輯台推薦新聞：
NBA新球季 8大觀戰焦點搶先看
運動

NBA新球季 8大觀戰焦點搶先看

專題／整治政策趕走小飯館 北京尋常角落少了人味
兩岸

專題／整治政策趕走小飯館 北京尋常角落少了人味

世界大賽史上最強先發交鋒 投手續航力左右戰情
運動

世界大賽史上最強先發交鋒 投手續航力左右戰情

特派現場／旅法民眾搖國旗力挺 台灣世界麵包大賽選手不寂寞
生活

特派現場／旅法民眾搖國旗力挺 台灣世界麵包大賽選手不寂寞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

挺辣台妹雲林連線成立 力挺蔡總統

最新更新：2019/10/22 18:06

（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）「台灣要贏、雲林先贏」，雲林縣民進黨政治人物今天響應律師李建忠號召，舉行挺辣台妹雲林連線成立大會，力挺總統蔡英文連任。

去年曾任前雲林縣長李進勇選舉總幹事的李建忠，在挺辣台妹雲林連線成立大會上表示，自去年縣市長選舉以來，蔡總統民調雖然漸漸回溫，但深入民間基層後，發覺事實與民調有差距，雲林縣選情冷漠，且未聞競選機制積極整合，令人憂心。

李建忠指出，去年競選連任失利的前雲林縣長李進勇，民調一路領先，最後卻馬失前蹄，大意失荊州，雲林各界為了不重蹈覆轍，如履薄冰，必須團結一致不分派系，打贏這場選舉，蔡總統連任，才能確保台灣不淪為香港第二。

蔡英文競選總部決策委員洪耀南也出席成立大會，他表示，雲林縣是國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜妻子李佳芬的故鄉，韓國瑜會複製去年打贏高雄市長選戰的經驗主打同婚、一例一休、年金改革等議題，並拉攏地方派系支持。

洪耀南評估，目前跟著韓國瑜跑的韓粉約有4萬多人，但選舉造勢是韓國瑜的優勢，所以民進黨選舉必須透過組織、系統對抗韓國瑜造勢。

辣台妹雲林連線由李建忠擔任會長，成員包含民進黨雲林縣議員廖萬、邱世文、李建昇、二崙鄉長鍾福助、前古坑鄉長黃意玲等人。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081022

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報