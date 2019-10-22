馬英九為港女命案哽咽 卓榮泰：淚流的不是時候

港女命案凶嫌陳同佳願到台灣投案引發爭議，前總統馬英九22日為此命案哽咽，對此，民主進步黨主席卓榮泰（左2）表示，馬英九眼淚流的不是時候。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年10月22日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣22日電）前總統馬英九今天為港女命案哽咽，民主進步黨主席卓榮泰表示，馬英九眼淚流的不是時候，政府不會因馬英九的幾滴眼淚就喪失堅持國家主權和司法獨立立場。

港女命案凶嫌陳同佳願到台灣投案引發爭議，馬英九哽咽表示，這是一條人命，將心比心，他也是兩個女兒的爸爸，想到被害人爸媽心中的痛，他非常難過，「蔡總統，您不在乎，我們在乎。」

「又看到馬前總統的眼淚」，卓榮泰下午在宜蘭縣接受媒體聯訪表示，馬英九的眼淚會讓人想起莫拉克颱風時，災民們圍著馬英九請求救助，馬英九只冷回「我不是來了嗎？你們不是看到我了嗎？等我講完再來救你們」，那時的馬英九在人民心中印象已定型，不是幾滴眼淚就可改變人民對馬英九的看法。

他說，行政院、法務部和大陸委員會已有多項原則處理陳同佳案，包含堅持國家主權尊嚴和司法獨立，兼顧香港政府對這起案件是否能實行司法管轄權，及台灣願意協助配合查明事實真相。

卓榮泰表示，司法管轄權在主權國家涉外關係中必須是雙邊基於司法互助的協議行為，而不是任何一方單邊主義的選擇性辦案，否則現在還有很多滯留在其他地區、國家，對台灣經濟傷害很大或重大刑事案件，都不能引用雙方的互助協議讓犯嫌回台。

他說，僅這件（陳同佳案）單獨這樣處理，顯然就是單邊主義的選擇性辦案，背後一定有策略和目的，台灣應在國家主權和司法尊嚴上慎防。（編輯：李明宗）1081022